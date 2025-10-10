Yeni Şafak
Şanlıurfa’da mazot yüklü tanker otomobile çarptı: Yaralılar var

00:0410/10/2025, Cuma
G: 9/10/2025, Perşembe
IHA
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, mazot yüklü tankerin otomobile çarpması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı. Tonlarca mazot yola döküldü.

Kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolu Eyüp Nebi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysi E. idaresindeki 47 ET 954 plakalı yakıt tankeri, Kasım Ö. yönetimindeki 63 AHE 114 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Şükran Ö., Sara Ö., Kasım Ö., Abdulcelil Ö., Ceren Ö. ve Veysi E. yaralandı. 

 İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada tankerin devrilmesi sonucu tonlarca mazot yola döküldü. İtfaiye ve jandarma ekipleri, muhtemel bir yangına karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle bir süre karayolu trafiğe kapandı. Ekipler, alınan güvenlik önlemleri sonrası yolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açtı.

Kazayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

