Sapanca Gölü'nde pedallı kanoyla alabora olan üç kişiyi jandarma kurtardı

Olay, saat 12.20 sıralarında Serdivan ilçesi Sapanca Gölü Tuzla burnu mevkisinde meydana geldi. Sapanca Gölü'ne açılan O.Z. (16), F.O. (18) ve U.A. (18) isimli kişilerin bulunduğu pedallı kano, suyun ortasında alabora oldu. Kanonun batmak üzere olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.