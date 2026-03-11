Şehidin son isteği bu yıl da yerine getirildi: Amasya çöreği Mardin’deki silah arkadaşlarına gönderildi

'Hatırasını yaşatmak bizim için çok önemli'





Şehidin ablası Belgin Ekmekçioğlu, kardeşinin hatırasını yaşatmak amacıyla özel olarak hazırlattığı çörekleri, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'nün destekleri ile Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi. Ekmekçioğlu, "Kardeşimin son isteğini her yıl yerine getirmek, onun hatırasını yaşatmak bizim için çok önemli. Onun silah arkadaşları hala orada görev yapıyor. Bu küçük jestle bile olsa kardeşimin isminin yaşamasını ve onların da şehidimizi hatırlamasını istiyoruz" dedi.