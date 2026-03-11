Şehidin son isteği bu yıl da yerine getirildi: Amasya çöreği Mardin’deki silah arkadaşlarına gönderildi

Mardin'de şehit olan Amasyalı bomba imha uzmanı Erkan Başpehlivan'ın (43), 10 yıl önceki son isteği olan Amasya çöreği, bu yıl da ailesi tarafından silah arkadaşlarına gönderildi.
Mardin'de 7 Nisan 2016'da görev sırasında şehit düşen bomba imha uzmanı Erkan Başpehlivan'ın son isteği, aradan geçen 10 yıla rağmen unutulmadı.
Şehit Başpehlivan, ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde memleketi Amasya'nın meşhur çöreğinden istedi. Ancak şehit düşen Başpehlivan'a bu isteği ulaştırılamadı.
Şehadetinin ardından ailesi, her yıl düzenli olarak şehidin son isteğini yerine getirerek Amasya çöreğini bölgede görev yapan silah arkadaşlarına göndermeye başladı.
Şehit Erkan Başpehlivan’ın vasiyeti, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerine getirildi.
'Hatırasını yaşatmak bizim için çok önemli'
Şehidin ablası Belgin Ekmekçioğlu, kardeşinin hatırasını yaşatmak amacıyla özel olarak hazırlattığı çörekleri, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'nün destekleri ile Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi. Ekmekçioğlu, "Kardeşimin son isteğini her yıl yerine getirmek, onun hatırasını yaşatmak bizim için çok önemli. Onun silah arkadaşları hala orada görev yapıyor. Bu küçük jestle bile olsa kardeşimin isminin yaşamasını ve onların da şehidimizi hatırlamasını istiyoruz" dedi.
Şehit bomba imha uzmanı Erkan Başpehlivan