Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.
6 Temmuz Pazar günü, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 rakımlı tepede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama-tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen Uzman Çavuş Kani Obi'nin naaşı memleketine ulaştı.
Şehidimizin annesi evladının Türk bayrağına sarılı tabutunu görünce gözyaşlarına boğuldu.