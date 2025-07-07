Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi

Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi

20:487/07/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.

6 Temmuz Pazar günü, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 rakımlı tepede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama-tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen Uzman Çavuş Kani Obi'nin naaşı memleketine ulaştı.

Şehidimizin annesi evladının Türk bayrağına sarılı tabutunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

#Pençe Kilit Harekatı
#Irak
#Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri