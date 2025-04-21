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Sekiz bin yıl öncesine ait: Latmos'un saklı tarihi ve doğası jandarmanın gözetiminde

Sekiz bin yıl öncesine ait: Latmos'un saklı tarihi ve doğası jandarmanın gözetiminde

11:2521/04/2025, Pazartesi
IHA
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Söke ve Koçarlı ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Latmos (Beşparmak) Dağları'nda kapsamlı bir çevre ve tarihi alan denetimi gerçekleştirildi.

Latmos Dağları, sadece eşsiz doğasıyla değil, tarih öncesi dönemlere uzanan yerleşim izleriyle de dikkat çekiyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kampçıların da yoğun ilgi gösterdiği bölgede yapılan kontrollerde, yaklaşık 8 bin yıl öncesine ait Karya dönemine ait kaya resimleri, taş oymacılığı ile inşa edilmiş kale duvarları ve 1.3 milyar yıl önce sular altında kalmış dönemlerden kalma eşsiz jeolojik yapılar gözlemlendi. 

Bölgenin, geçmişten günümüze doğayla iç içe bir yaşam alanı sunduğu, kaya oluşumlarının ve kültürel kalıntıların korunması gerektiği vurgulandı.

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