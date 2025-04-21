Sekiz bin yıl öncesine ait: Latmos'un saklı tarihi ve doğası jandarmanın gözetiminde

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kampçıların da yoğun ilgi gösterdiği bölgede yapılan kontrollerde, yaklaşık 8 bin yıl öncesine ait Karya dönemine ait kaya resimleri, taş oymacılığı ile inşa edilmiş kale duvarları ve 1.3 milyar yıl önce sular altında kalmış dönemlerden kalma eşsiz jeolojik yapılar gözlemlendi.