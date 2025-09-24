Sındırgı'da vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.27’de merkez üssü Sındırgı olan depremin büyüklüğü 4,5 olarak kaydedildi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, başta Balıkesir merkez olmak üzere Manisa ve İzmir’in bazı ilçelerinde de hissedildi.