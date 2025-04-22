Sırrı Süreyya Önder'in ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler hastaneye gelerek kardeşime kan vermek istedi

Destek ziyaretlerinin sadece Ankara veya İstanbul'dan olmadığını da vurgulayan Ali Fuat Önder, Hakkari'den otobüs tutarak ziyarete gelen vatandaşların olduğunu da söyleyerek şöyle konuştu:





“Otobüslere, araçlara doluşup gelenler olmuş. Ülkenin dört bir yanından gönül dostları buraya geldi. Bu bize moral veriyor. Kardeşimin sağlık durumu stabil ama sevenlerinin duası ve desteğiyle daha da iyiye gideceğine inanıyorum.”