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Soframızdaki tehlike: Bakanlık marka marka ifşaladı! Bunları tüketiyorsanız dikkat

Soframızdaki tehlike: Bakanlık marka marka ifşaladı! Bunları tüketiyorsanız dikkat

10:0417/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan güncellemeyle birlikte yeni ürün ve markalar da listeye dahil edildi. Son yapılan denetimlerde kavurmadan kıymaya, peynirden sucuğa kadar günlük hayatımızda tükettiğimiz birçok üründe aykırılıklar tespit edildi.</p>
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan güncellemeyle birlikte yeni ürün ve markalar da listeye dahil edildi. Son yapılan denetimlerde kavurmadan kıymaya, peynirden sucuğa kadar günlük hayatımızda tükettiğimiz birçok üründe aykırılıklar tespit edildi.

Taklit ve tağşiş yapan markaları ifşalamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hilenin önüne geçmek için hareket geçti. Son yapılan denetimler sonrası vatandaşın sağlığını tehdit eden markalar bir bir açıklanırken et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde yine tağşişe rastlandı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan o liste...

İFŞALAR DEVAM EDİYOR


Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.



Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.


İŞTE O LİSTE

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR


Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA


Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.

 Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

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