'Kasıtlı bir yok etme stratejisi var'





Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada, İsrail'in sağlık kurumlarını hedef almasının "kasıtlı bir yok etme stratejisi" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Hasta ve yaralıların en temel haklarını dahi ihlal eden bu saldırılar, uluslararası hukuka ve savaş zamanında sağlık tesislerinin korunmasına dair anlaşmalara aykırıdır. Uluslararası toplumu acil şekilde müdahale etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.



