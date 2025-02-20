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Sondaj sırasında çıkan yangın yaklaşık 3 gündür sürüyor Sondaj sırasında alev almıştı 2 gündür yanıyor: TPAO ve TÜBİTAK ekipleri inceledi

Sondaj sırasında çıkan yangın yaklaşık 3 gündür sürüyor Sondaj sırasında alev almıştı 2 gündür yanıyor: TPAO ve TÜBİTAK ekipleri inceledi

10:2120/02/2025, Perşembe
DHA
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro çalışması kapsamında yerin 47 metre altındaki sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 3 gündür kontrollü olarak devam ediyor.

Kocaeli'deki olay, 17 Şubat'ta saat 14.00 sıralarında Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide meydana geldi.

Metro projesi kapsamında yerin 47 metre altında yapılan sondaj sırasında yangın çıktı.

İşçilerin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

NUMUNE ALINDI, ÖLÇÜM YAPILDI


Yangın devam ederken; doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, yaptığı ölçümlerde akışın hanelere giden gazla ilişkisi olmadığını tespit etti. AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerinin yanı sıra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) uzman ekipleri, itfaiye tarafından kontrollü olarak söndürülen yangın ile ilgili numuneler aldı; ölçümler yaptı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri, gazı yeniden kontrollü olarak alevlendirdi. Yaklaşık 3 gündür süren yangın ile ilgili ekiplerin bölgede bekleyişi devam ediyor. İtfaiye, AFAD, polis ve belediye zabıta ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı anında müdahale etmek için 7-24 esasına dayalı sokak ve caddede bekleyişlerini sürdürüyor. 

#Kocaeli
#Kartepe
#TPAO

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