Sondaj sırasında çıkan yangın yaklaşık 3 gündür sürüyor Sondaj sırasında alev almıştı 2 gündür yanıyor: TPAO ve TÜBİTAK ekipleri inceledi

NUMUNE ALINDI, ÖLÇÜM YAPILDI





Yangın devam ederken; doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, yaptığı ölçümlerde akışın hanelere giden gazla ilişkisi olmadığını tespit etti. AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerinin yanı sıra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) uzman ekipleri, itfaiye tarafından kontrollü olarak söndürülen yangın ile ilgili numuneler aldı; ölçümler yaptı.