Sultan Abdülhamid'in miras davasında karar çıktı: Galatasaray adası, Kabataş meydanı, 15 yıl, 71 mirasçı...

Sultan Abdülhamid'in torunları, Osmanlı’dan kalan gayrimenkullerle ilgili açtıkları miras davasında önemli bir kazanım elde etti. Aralarında Galatasaray Adası ve Veliefendi Çayırı gibi sembolik değeri yüksek taşınmazların da bulunduğu mülkler için 71 varis mahkemeye başvurdu. Mahkeme, mirasçılığı kabul etti ancak mülklerin devri için ayrı bir süreç gerektiğini vurguladı.