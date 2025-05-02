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Sultan Abdülhamid'in miras davasında karar çıktı: Galatasaray adası, Kabataş meydanı, 15 yıl, 71 mirasçı...

Sultan Abdülhamid'in miras davasında karar çıktı: Galatasaray adası, Kabataş meydanı, 15 yıl, 71 mirasçı...

15:072/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Sultan Abdülhamid'in torunları, Osmanlı’dan kalan gayrimenkullerle ilgili açtıkları miras davasında önemli bir kazanım elde etti. Aralarında Galatasaray Adası ve Veliefendi Çayırı gibi sembolik değeri yüksek taşınmazların da bulunduğu mülkler için 71 varis mahkemeye başvurdu. Mahkeme, mirasçılığı kabul etti ancak mülklerin devri için ayrı bir süreç gerektiğini vurguladı.</p>
Sultan Abdülhamid'in torunları, Osmanlı’dan kalan gayrimenkullerle ilgili açtıkları miras davasında önemli bir kazanım elde etti. Aralarında Galatasaray Adası ve Veliefendi Çayırı gibi sembolik değeri yüksek taşınmazların da bulunduğu mülkler için 71 varis mahkemeye başvurdu. Mahkeme, mirasçılığı kabul etti ancak mülklerin devri için ayrı bir süreç gerektiğini vurguladı.

Sultan Abdülhamid’in yıllar süren miras davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Galatasaray Adası ve Veliefendi Çayırı gibi değerli taşınmazların da yer aldığı miras için; 71 mirasçı hak iddia ediyordu. Bilirkişiler, 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda vefat eden Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan gelen toplam 71 kişiyi tespit etti. Raporda, ilk evliliğini 1863’te yapan Sultan Abdülhamid’in diğer evlilikleri ve birinci kuşak soyağacından doğan çocukları sıralandı…

GALATASARAY ADASI DA MİRAS LİSTESİNDE


Mirasçıların hak talep ettiği taşınmazlar arasında Galatasaray Adası, Dolmabahçe'de 30 dönüm bostan, Galata'da değirmen arsası, Kabataş Meydanı'ndan oluşan bir liste olduğu belirtiliyor. Ancak mirasçıların karşısında bir engel daha var.


1924 yılında çıkarılan, Hilafetin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Dışına Çıkarılmasına Dair Yasa, padişah mallarıyla ilgili talepte bulunulmasına engel teşkil ediyor.

Karar veraset ilamını onasa da herhangi bir devir işlemi ile ilgili yetki içermiyor. Mirasçıların farklı hukuki yollara başvurmasının mümkün olduğu belirtiliyor.

"MAHKEME İHTİLAF HAKKINDA KARAR VEREMEZ"


NTV'de yer alan habere göre miras hukukçusu Avukat Dilek Yüksel, konuyla ilgili "Veraset ilamı davaları tespit davalarıdır. Eda davaları değildir. Yani taraflar arasındaki başka bir ihtilaf hakkında karar veremez" dedi.


Mahkemenin yalnızca Sultan Abdülhamid'in mirasçılarını tespit edebileceğini ifade eden Yüksel, "Mahkeme Abdülhamid'ten kalan gayrimenkullerle ilgili miras konusu mallarla ilgili herhangi bir karar veremez." diye konuştu.

Hilafetin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Dışına Çıkarılmasına Dair Yasayı anımsatan Yüksel, "Bu yasaya göre Osmanlı padişahının malları millete geçiyor. Yani Abdülhamid'in torunları bu yasaya göre hak talep edemez." diye konuştu.

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