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TEM'de zincirleme kaza: Otomobil, otobüs ve TIR'ın çarpıştığı kazada yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Otomobil, otobüs ve TIR'ın çarpıştığı kazada yaralılar var

08:1824/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
DHA
IHA
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TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışı, İstanbul istikametinde otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme kaza sonucu ulaşıma kapandı. Sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.


Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil duramayarak araçlara çarptı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, tünel çıkışında tırla çarpıştı.


Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı.


Otoyol Jandarma ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler Abant Gişeleri'nden ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

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