Termometreler rekor kıracak, sıcaklıklar o illerde 40'ı görecek: İşte Meteoroloji'den hava durumu uyarıları

Kavurucu sıcaklar geliyor, yurt genelinde yaz mevsimi bugünden itibaren etkisini artırmaya başlıyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurt genelinde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin dışında Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydedildi. Öyle ki, nemle birlikte birçok kentte sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak.
Türkiye, Haziran ayının en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Haziran tarihli hava tahmin raporuna göre; yurt genelinde sıcaklıklar artışa geçerken, yalnızca Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor.
Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşması, hissedilen sıcaklıkların ise nemle birlikte 40 dereceyi geçmesi bekleniyor. Bu durum vatandaşlar açısından hem sağlık hem de günlük yaşam açısından dikkat edilmesi gereken bir tablo oluşturuyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA (18 Haziran 2025)
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yer alan tahminler ise şöyle;