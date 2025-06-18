Termometreler rekor kıracak, sıcaklıklar o illerde 40'ı görecek: İşte Meteoroloji'den hava durumu uyarıları

Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşması, hissedilen sıcaklıkların ise nemle birlikte 40 dereceyi geçmesi bekleniyor. Bu durum vatandaşlar açısından hem sağlık hem de günlük yaşam açısından dikkat edilmesi gereken bir tablo oluşturuyor.