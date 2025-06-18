Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Termometreler rekor kıracak, sıcaklıklar o illerde 40'ı görecek: İşte Meteoroloji'den hava durumu uyarıları

Termometreler rekor kıracak, sıcaklıklar o illerde 40'ı görecek: İşte Meteoroloji'den hava durumu uyarıları

12:5318/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kavurucu sıcaklar geliyor, yurt genelinde yaz mevsimi bugünden itibaren etkisini artırmaya başlıyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurt genelinde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin dışında Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydedildi. Öyle ki, nemle birlikte birçok kentte sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak.

Türkiye, Haziran ayının en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Haziran tarihli hava tahmin raporuna göre; yurt genelinde sıcaklıklar artışa geçerken, yalnızca Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor.


Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşması, hissedilen sıcaklıkların ise nemle birlikte 40 dereceyi geçmesi bekleniyor. Bu durum vatandaşlar açısından hem sağlık hem de günlük yaşam açısından dikkat edilmesi gereken bir tablo oluşturuyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA (18 Haziran 2025)


MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yer alan tahminler ise şöyle;

#hava durumu
#meteoroloji
#son dakika
#sıcaklık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınav yeri sorgulama ekranı