Terörsüz Türkiye yolunda Off-road safari: Doğunun dağlarında barış konvoyu

Erzurum’dan Bitlis ve Van’a uzanan “Anadolu İlleri Gönül Köprüsü” projesi kapsamında macera tutkunları, bir zamanlar terörle anılan dağlarda off-road safari yaptı. Amaç: Terörsüz Türkiye'yi tüm dünyaya göstermek.
Gönül köprüsü yola çıktı
Erzurum Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü, Erzurum Valiliği'nin desteğiyle önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 'Anadolu İlleri Gönül Köprüsü' adı verilen proje kapsamında kulüp üyeleri, offroad araçlarıyla yola çıkarak Doğu Anadolu’nun kalbine doğru ilerledi.
Rota terörden temizlenmiş dağlar
"Terörsüz Türkiye" sloganıyla hareket eden ekip, yıllarca terör olaylarıyla anılan dağlarda bu kez özgürce safari yaptı. Bitlis’in Adilcevaz ve Van’ın Gevaş ilçelerinde doğa ile iç içe geçirilen anlar, bölgenin değişen yüzünü gözler önüne serdi.
Tarih ve doğa iç içe
Safari boyunca katılımcılar, sadece dağ yollarında değil, aynı zamanda Anadolu'nun eşsiz tarihî mirasında da iz sürdü. Bitlis ve Van'da yapılan gezilerle doğa ve tarihin nasıl iç içe geçtiği gözler önüne serildi.
Hedef: doğunun güzelliklerini dünyaya tanıtmak
Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, projenin amacını “terörsüz Türkiye'deki gizli doğa güzelliklerini dünyaya tanıtmak” olarak tanımladı. "Bu etkinliklerle hem yerli hem yabancı turistleri bölgeye çekmeyi hedefliyoruz," dedi.
Altınsaç’ta özgürlük konvoyu
Ertesi gün Altınsaç köyü kırsalında gerçekleştirilen off-road safarisi, “terörden arındırılmış dağlarda özgürce dolaşmak” temasını güçlendirdi. Katılımcılar hem heyecan hem huzur yaşadı.
Vali çiftçi’den destek mesajı
Projeye aktif destek veren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, “Doğunun zenginliklerini tanıtmak görevimiz,” dedi. Kaymakamlık yaptığı Adilcevaz’da vatandaşlarla buluşan Vali Çiftçi, bölgeye olan gönül bağını vurguladı.
Terörsüz bir gelecek için yol alıyorlar
Erzurum'dan yola çıkan gönül köprüsü, Türkiye’nin terörle anılan bölgelerinde barışın, huzurun ve kardeşliğin yeniden yeşerdiğini gösteriyor. Proje, doğuya ilgiyi artırmak ve kalkınmaya katkı sağlamak için devam edecek.