Terörsüz Türkiye yolunda Off-road safari: Doğunun dağlarında barış konvoyu

Tarih ve doğa iç içe

Safari boyunca katılımcılar, sadece dağ yollarında değil, aynı zamanda Anadolu'nun eşsiz tarihî mirasında da iz sürdü. Bitlis ve Van'da yapılan gezilerle doğa ve tarihin nasıl iç içe geçtiği gözler önüne serildi.