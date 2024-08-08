Tescilli 'Diyarbakır Evleri'ne restorasyon çalışması: Tarih gelecek nesillere taşınacak

'Eserler ortaya çıktıkça kente gelecek turist sayısında da artış olacaktır'

Bilgin, "Tahrip olan yerlerdeki taş, sıva ve çatı örtülerini de değiştiriyoruz. Yerine göre o elemanları tek tek numaralandırıp açığa çıkarıyoruz ve sonradan tahrip olan yerleri düzeltiyoruz. Geleneksel Diyarbakır evlerinin öğeleri olan eyvanı, cumbası ve gezeneği ile birebir aynı yapıları oluşturmaya ve restorasyonları tamamlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





Diyarbakır'ın 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını, Sur ilçesinin de tarihi ve turistik yapılarıyla adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu belirten Bilgin, günümüzde insanların gezerken tarih, medeniyet ve kültürün izlerini taşıyan yapıları görmeyi daha çok istediğini vurguladı.





Bilgin, şunları söyledi:

"Ülkemizde bunların en çok bir arada bulunduğu ilçe Sur. Geçtiğimiz Ramazan ve Kurban bayramlarında şehrimizde milyonu aşan sayıda yerli ve yabancı turist ağırlamıştık. Tescilli yapılar restorasyon ve rekonstrüksiyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayının en az bu kadar daha artmasını hedefliyoruz. Bu eserler ortaya çıktıkça kente gelecek turist sayısında da artış olacaktır."











