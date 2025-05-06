Toplaması zor yemesi kolay 'yeşil altın': Faydaları saymakla bitmiyor

Ormanlık alanlar da diken otlarının ucunda doğal olarak yetişen ve halk arasında ‘yeşil altın' olarak da adlandırılan kırçan otu, el emeğiyle zahmetli bir toplama sürecinden geçerek sofralara ulaşıyor. Toplaması oldukça güç ve zahmetli olan kırçan otu, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarıyla dikkat çekiyor.