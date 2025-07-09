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Türkiye'de en çok köyü olan il belli oldu: İşte en fazla köye sahip iller

Türkiye'de en çok köyü olan il belli oldu: İşte en fazla köye sahip iller

13:089/07/2025, Çarşamba
IHA
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TÜİK, 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, en çok köyün bulunduğu iller açıkladı. İşte en fazla köye sahip iller...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre Türkiye'de en fazla köyün bulunduğu il bin 234 ile Sivas olarak açıklandı.

İşte en çok köyü olan iller


Türkiye'de, 18 bin 238 köy bulunuyor. İşte en fazla köye sahip iller...

Kastamonu bin 54 köy

Çorum 756 köy

Tokat 612 köy

Çanakkale 575 köy

Ağrı 564 köy

Yozgat 555 köy

Giresun 549 köy

Elazığ 547 köy

Kütahya 545 köy. 

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