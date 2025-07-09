Türkiye'de en çok köyü olan il belli oldu: İşte en fazla köye sahip iller

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre Türkiye'de en fazla köyün bulunduğu il bin 234 ile Sivas olarak açıklandı.