Türkiye'de en çok köyü olan il belli oldu: İşte en fazla köye sahip iller

TÜİK, 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, en çok köyün bulunduğu iller açıkladı. İşte en fazla köye sahip iller...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre Türkiye'de en fazla köyün bulunduğu il bin 234 ile Sivas olarak açıklandı.
İşte en çok köyü olan iller
Türkiye'de, 18 bin 238 köy bulunuyor. İşte en fazla köye sahip iller...
Kastamonu bin 54 köy
Çorum 756 köy
Tokat 612 köy
Çanakkale 575 köy
Ağrı 564 köy
Yozgat 555 köy
Giresun 549 köy
Elazığ 547 köy
Kütahya 545 köy.