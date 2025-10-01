"Artık farklı isimler verdiğimiz için karışıklık daha da azalacak"





Muhtar Talip Yeşilyurt, köyde imam dahil herkesin akraba olduğunu ve aynı soyadını taşıdığını, okulda ve resmi kurumlarda isim benzerliği nedeniyle karışıklıklar yaşandığını söyledi. Okulda neredeyse her sınıfta aynı ismi taşıyan birkaç öğrencinin bulunduğunu ifade eden Yeşilyurt, "Köyümüz büyük bir aile gibi. Bu nedenle çocuklara yeni isimler vermeye başladık." dedi.

Yeşilyurt, geçmişte köyde 10 yıl minibüs şoförlüğü yaptığını anlatarak, o dönemde köy sakinlerinin eşyalarını taşıdığını, bunların sahiplerini bulmakta sıkıntı yaşadığını belirtti.











