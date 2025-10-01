Yeni Şafak
Bu köyün tamamının soyadı hatta adı bile aynı: Çocukları ayırmak için bakın nasıl çözüm buldular

1/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde herkes aynı soyadı taşıyor: Yeşilyurt. Hatta öyle ki, köydeki birçok kişinin adı bile birbirinin aynısı. Bu durum, hem günlük yaşamda hem de okul ve resmi işlemlerde karışıklıklara yol açıyor. Adaş olan bazı öğrencilerin isimleriyle numaralandırıldığı (Adı-1, Adı-2) köyde, kimi öğretmenler adaş öğrencileri "esmer", "uzun", "kısa", "sarışın" gibi sıfatlarla ayırt etmek zorunda kalıyor, bazen de isimlerin yanına baba isimleri ekleniyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde yaşayan herkesin "Yeşilyurt" soyadını taşıması ve aynı isimlerin çokça tercih edilmesi nedeniyle yaşanan karışıklık, yeni doğan çocuklara farklı isimler verilerek çözülmeye çalışılıyor.

Köyün tamamının soyadı aynı

Kurtalan'ın 109 haneli, 746 nüfuslu Aksöğüt köyünde herkes "Yeşilyurt" soyadını taşıyor.Herkesin akraba olduğu köyde bir de buna adaş olan kişilerin çok olması eklenince hem günlük yaşamda hem de okulda yaşanan karışıklıklar artıyor. Bu karışıklık en çok da okulda yaşanıyor. Aksöğüt İlk ve Ortaokulu'nda okuyan 144 öğrenciden 30'u taşımalı eğitim kapsamında farklı köylerden gelirken, 111 öğrenci "Yeşilyurt" soyadını taşıyor.




Adaş olan bazı öğrencilerin isimleriyle numaralandırıldığı (Adı-1, Adı-2) köyde, kimi öğretmenler adaş öğrencileri "esmer", "uzun", "kısa", "sarışın" gibi sıfatlarla ayırt etmek zorunda kalıyor, bazen de isimlerin yanına baba isimleri ekleniyor.



Posta gönderilerinin sahiplerine ulaştırılmasından resmi işlemlere kadar birçok alanda yaşanan karışıklığın önüne geçilmesi için denenen yöntemler de çözüm olmayınca yeni doğan çocuklara klasik isimlerin yerine nadir kullanılan Asel, Belinay, Asmina, Semine, Eslem, Mirhat ve Miran gibi yeni isimler verilmeye başlandı.





"Artık farklı isimler verdiğimiz için karışıklık daha da azalacak"


Muhtar Talip Yeşilyurt, köyde imam dahil herkesin akraba olduğunu ve aynı soyadını taşıdığını, okulda ve resmi kurumlarda isim benzerliği nedeniyle karışıklıklar yaşandığını söyledi. Okulda neredeyse her sınıfta aynı ismi taşıyan birkaç öğrencinin bulunduğunu ifade eden Yeşilyurt, "Köyümüz büyük bir aile gibi. Bu nedenle çocuklara yeni isimler vermeye başladık." dedi.

Yeşilyurt, geçmişte köyde 10 yıl minibüs şoförlüğü yaptığını anlatarak, o dönemde köy sakinlerinin eşyalarını taşıdığını, bunların sahiplerini bulmakta sıkıntı yaşadığını belirtti.




"Gerçekten zorluk çekiyorduk." diyen Yeşilyurt, teknolojinin gelişmesiyle işlerin biraz kolaylaştığını ifade etti.


Yeşilyurt, "Haftada bir cuma günleri posta geliyor, beni çağırıyorlar. Saatlerce düşünüp araştırıyorum. 5 isim aynı olduğu için hane numaralarına bakıyoruz. Orayı ara, burayı ara sahibini bulana kadar zorluk çekiyoruz. Artık farklı isimler verdiğimiz için karışıklık daha da azalacak." diye konuştu.

Sosyal bilgiler öğretmeni İbrahim Ertaş da köydeki okulda yeni göreve başladığını, daha önce yaşanan karışıklıkların şu anda azaldığını dile getirdi.


Ertaş, "Bizden önceki arkadaşlar isim benzerliğinden dolayı çok mağduriyet yaşamışlar. Artık aileler farklı farklı isimler kullanıyor. Bu nedenle şu an sınıflarda eskisi kadar sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

Ana sınıfı öğretmeni Ayşe Aksoy ise okuldaki öğrencilerin çoğunun akraba olduğunu belirterek, şunları söyledi:


"Sınıfımda iki Ecrin var. 'Ecrin' deyince ikisi aynı anda bana bakıyor. Birine seslendiğim ya da etkinliklerde komut verdiğim zaman ikisi aynı anda bana tepki veriyor. Birini çağırdığımda ikisi birden geliyor. Köyde son yıllarda dünyaya gelen çocuklara Asel, Belinay ve Asmina gibi isimlerin verilmesi okula da yansıdı, böylece karışıklıklar azaldı."


4. sınıfta okuyan Muhammed Yeşilyurt isimli 3 öğrenciden 2'si ise sınıfta isim benzerliği nedeniyle zaman zaman karışıklıkların yaşandığına değindi.


