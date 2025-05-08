Türkiye'nin konuştuğu Bahar Aksu cinayetinde 'miras' gerçeğini genç kadının teyzesi anlattı: Babası İngiliz'di o psikopat mirasın peşindeydi

Cenaze toprağa verildikten sonra basın açıklaması yapan üvey baba Yücel Altınbaş, büyük acı yaşadıklarını ama aynı zamanda öfkeli olduğunu belirterek, "Üzgünüm, bizim canımız yandı. Bu bize denk geldi. Bizden sonrakilere de denk gelecekti ya da gelecek. Geçmişteki mağdurların hepsine Allah rahmet eylesin. 1,5 yaşındayken Bahar, benim kucağıma aldığım, öz evladım olarak kabul ettiğim evladımdır. Dolayısıyla yasal ifadedeki şekil beni şu etapta çok ilgilendirmiyor, canı yanan yine benim, yine anası, ailesi. Bu iş artık bu saatten sonra böyle yürümemeli. Neyi düşünmemiz gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa artık herkes ben olarak düşünmeli. Çünkü sadece onun veya senin başına gelmiyor. Bu saatten sonra kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim" diye konuştu.







