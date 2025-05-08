Türkiye'nin konuştuğu Bahar Aksu cinayetinde 'miras' gerçeğini genç kadının teyzesi anlattı: Babası İngiliz'di o psikopat mirasın peşindeydi

Eski eşi Rüstem Elibol tarafından öldürülen Bahar Aksu, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu. Teyze Nesrin Arı, Bahar Aksu'nun babasının İngiliz olduğunu söyleyerek kimsenin bilmediği gerçeği anlattı.
Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu'nun Edirne'de kılınan cenaze namazı sonrası konuşan teyzesi Nesrin Arıkan, "Yıllarca tehdit edildi. Şiddet görüyordu, o yüzden 3 kere uzaklaştırma aldı. Babası zengin olduğu için peşini bırakmadı" dedi.
Nesrin Arıkan, "Yıllarca anlatmadı, hiç bir şeyini anlatmadı çünkü biz evlenmesine karşı çıktık. Çocuğu biliyorduk. Halinden belliydi psikopat olduğu. Karşı çıktık ama evlenmesin diye kızı kurtaramadık başını. Artık nasıl tehdit ettiyse evlendi nikah kıyıldı. Babası ev aldı. Her şeyini babası yaptı. Ama psikopat yaptı yapacağını. Sonra ayrıldı. Ayrıldıktan sonra da izini kaybetmek için gitmediği yer kalmadı ama kaybettiremedi. Tehdit vardı. 5 defa şikayeti var emniyette. Uzaklaştırması var. İdam edilmesini, herkese örnek olmasını, kimsenin bir daha cesaret edememesini istiyorum. Biz evlenmesine razı gelmediğimiz için tehditleri söylemiyordu. Darp olayları oluyordu. En son olduğunda kız ayrılmaya karar verdi. 4-5 yer değiştirdi. İzini kaybettirmek için ama telefonlar yüzünden yerini tespit etmiş" ifadelerini kullandı.
Babasının genel durumu iyi olduğu için kızın peşini bırakmadığını belirten teyze Arıkan, "Babası İngiliz; yurt dışında kaldığı için maddi durumu iyi olduğu için imkanları kaybetmemek için peşini bırakmadı. Ağır ceza ile cezalandırılsın" dedi.
Çok sayıda kadının da saf tuttuğu cenaze namazında Aksu'nun annesi ile kardeşi ayakta durmakta zorluk çekti.
Cenazede Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun, kızı Berin Nur'u, "Kızım artık ablan korkmayacak, o en güvenli yere gitti" diyerek teselli etti.
Cenaze toprağa verildikten sonra basın açıklaması yapan üvey baba Yücel Altınbaş, büyük acı yaşadıklarını ama aynı zamanda öfkeli olduğunu belirterek, "Üzgünüm, bizim canımız yandı. Bu bize denk geldi. Bizden sonrakilere de denk gelecekti ya da gelecek. Geçmişteki mağdurların hepsine Allah rahmet eylesin. 1,5 yaşındayken Bahar, benim kucağıma aldığım, öz evladım olarak kabul ettiğim evladımdır. Dolayısıyla yasal ifadedeki şekil beni şu etapta çok ilgilendirmiyor, canı yanan yine benim, yine anası, ailesi. Bu iş artık bu saatten sonra böyle yürümemeli. Neyi düşünmemiz gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa artık herkes ben olarak düşünmeli. Çünkü sadece onun veya senin başına gelmiyor. Bu saatten sonra kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim" diye konuştu.