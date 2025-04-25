Ünlü profesör İstanbul depremi sonrası 'Kuzey Marmara'da ilginç gelişme' diyerek duyurdu: Beklenen durum da buydu

Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından “Büyük İstanbul depremi bu muydu?” sorusu yeniden gündemde. İstanbul depremi sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan çarpıcı bir açıklama geldi. "Depremcikler o noktaya göç etti" diyerek anlattı.
İstanbul’da en büyüğü 6.2 olan çok sayıda deprem, kentte paniğe neden oldu.
Geceyi evde geçirmek istemeyen vatandaşlar parklar, camiler ve mesire alanlarına kurdukları çadırlarda sabahladı.
Herkes merak ediyor. "Büyük İstanbul depremi bu muydu?", "Devamı gelecek mi?" Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da dikkat çeken bir açıklama yaptı.
'İlginç gelişmeler var'
İstanbul depremi sonrası konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var" diyerek depremin hangi yöne kaydığını paylaştı.
"Gerginlik aktarımının çoğu Büyükçekmece'ye taşındı"
Ercan, "Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var. Dün odak Silivri’den Büyükçekmece’ye doğru göç eden depremcikler, bu gün batı kolda Marmara Ereğlisi'ne doğru dizilmeye başladı. Beklenen durum da buydu. Şu açık ki gerginlik aktarımının çoğu Doğuya Büyükçekmece'ye doğru taşındı" dedi.
"Marmara istese de büyük bir deprem yapamaz"
Ercan yaptığı açıklamada "Şu anda Marmara istese de büyük bir deprem yapamaz. Çünkü Marmara toplu bir işleyiş gösteriyor. 1999 Gölcük depreminde 132 atom bombası gücünde Marmara bir gerginlik boşalttı. Şimdi kese boş. Tekrar Marmara'nın gerginlik biriktirmesi için 26 yıl yetmez. Çünkü gerginlik belli bir oranda doğudan batıya doğru şu şekilde kaktırıyor bu bölgeyi.
6.2'lik deprem beklenmekte olan Kuzey Marmara Depremi ki buna İstanbul depremi dememek gerekiyor. Çünkü sosyal etkisi var bunun. Ekonomi ve turizmi etkiliyor. Özellikle basın görevlilerinden bunu Kuzey Marmara depremi diye adlandırmasını istiyorum" dedi.