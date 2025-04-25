Ünlü profesör İstanbul depremi sonrası 'Kuzey Marmara'da ilginç gelişme' diyerek duyurdu: Beklenen durum da buydu

"Marmara istese de büyük bir deprem yapamaz"

Ercan yaptığı açıklamada "Şu anda Marmara istese de büyük bir deprem yapamaz. Çünkü Marmara toplu bir işleyiş gösteriyor. 1999 Gölcük depreminde 132 atom bombası gücünde Marmara bir gerginlik boşalttı. Şimdi kese boş. Tekrar Marmara'nın gerginlik biriktirmesi için 26 yıl yetmez. Çünkü gerginlik belli bir oranda doğudan batıya doğru şu şekilde kaktırıyor bu bölgeyi.











