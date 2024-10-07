Utanç yılı: Dünya 21. yüzyılın en büyük soykırımını seyrediyor

İnsanlığın utanç yılı

Filistin’de 75 yıldır işgal ve katliam politikası yürüten İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 21. yüzyılın en büyük soykırımını gerçekleştiriyor. Filistinliler ablukaya ve yalnızlığa rağmen onurluca direniyor. Ancak son bir yıl, İsrail’i durduramayan dünya ve Müslüman ülkeler için utanç yılı olarak anılacak. İsrail, Gazze’de son bir yıl içinde 3 bin 669 katliam yaptı.



