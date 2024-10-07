Utanç yılı: Dünya 21. yüzyılın en büyük soykırımını seyrediyor

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 7 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Teslimatta süre şartı kalkıyor
Uygulama üzerinden verilen yemek ve gıda siparişlerindeki ‘teslimat süresi’ ibaresi kaldırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan yeni düzenlemeyle, motokuryelerin karıştığı kazaların azaltılması hedefleniyor. Yetki belgesi sahibi olma şartı getirilen motouryelerde belirli suçlardan ceza almamışlık şartı da aranacak.
İnsanlığın utanç yılı
Filistin’de 75 yıldır işgal ve katliam politikası yürüten İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 21. yüzyılın en büyük soykırımını gerçekleştiriyor. Filistinliler ablukaya ve yalnızlığa rağmen onurluca direniyor. Ancak son bir yıl, İsrail’i durduramayan dünya ve Müslüman ülkeler için utanç yılı olarak anılacak. İsrail, Gazze’de son bir yıl içinde 3 bin 669 katliam yaptı.
Aslan zirveyi bırakmadı
Süper Lig lideri Galatasaray, 8. hafta maçında kendi sahasında Alanyaspor’u tek
golle mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü ilk yarıda Yunus attı.