Uzman uyardı: 2021'de müsilajla ilgili gördüğümüz oluşumların benzerlerini görebiliriz

‘ALINAN SONUÇLARIN NE KADAR YETERLİ OLDUĞU DENİZİN DURUMUNDAN GÖRMEMİZ MÜMKÜN'

Tedbirlerin ulaşabildiği düzeyin yeterli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ergül, “Yoğun olarak 2021 yılında özellikle bu sorunla birlikte biz de boğuşmaya başladık. Görünen o ki önümüzdeki süreç yine bu boğuşmayla birlikte geçecek. Çünkü müsilajın oluşumunda ham madde olarak tek hücreli canlıların kullandığı özellikle azotlu ve fosforlu bileşiklerin su ortamında varlığını koruduğunu görüyoruz. Marmara Denizi'nin hemen her tarafında besleyici elementlerin farklı derişimlerde olmakla birlikte, müsilajın oluşturulabilmesi için yeterli derişimlerde olduğunu tespit ediyoruz. Bu aslında uzun süredir de bilinen bir gerçek. Esasen, bunun bertarafı ile ilgili tedbirler de alınmaya çalışılıyor. Yani oluşturulan komisyonlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hadise ile ilgili alınan aksiyonlarda da bu durum vurgulandı. Özellikle arıtma tesislerinin ileri arıtım yapan tesisler haline dönüştürülmesi ile ilgili bir irade ortaya koyuldu. Bununla ilgili de bildiğim kadarıyla çalışılıyor ancak alınan sonuçların ne kadar yeterli olduğunu fiilen ancak denizin durumundan görmemiz mümkün. Görünen o ki tedbirlerin ulaşabildiği düzey yeterli değil. Umuyorum önümüzdeki süreçlerde bu konudaki irade artarak devam eder ve bu sorundan kurtuluruz ya da denizin bu müsilajla baş edebilir, onu çevirebilir hale gelmesini sağlayabiliriz” dedi.