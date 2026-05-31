Yaz sıcakları için tarih belli oldu: Sıcaklıklar pik yapacak ancak yağışlı bölgelere dikkat

Mayıs ayında yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından, Türkiye genelinde hava durumu dengeleri tamamen değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, haziran ayının ilk günleriyle birlikte yaz mevsimi kapıyı resmen çalarken, termometrelerdeki ani yükseliş için de geri sayım başladı. Yeni haftada birçok bölgede sıcaklıklar 30 derece sınırını aşmaya hazırlanırken, uzmanlar sıcak havanın ortasında aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlar ve ani sel riskine karşı da kritik uyarılarda bulunuyor. İşte bölge bölge yeni haftanın ve salı gününün hava haritası...
Şiddetli yağışların etkili olduğu mayıs ayını geride bırakırken, haziranın ilk günleriyle birlikte yaz mevsimi de resmen kapıyı çalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları bir kademe daha artış gösterecek.
Bugün Trakya ve Karadeniz hattı dışında ülke genelinde herhangi bir sağanak yağış beklenmezken, açık ve güneşli bir havanın hakim olacağı İstanbul'da termometreler 26 dereceye kadar yükselecek. Başkent Ankara'da sıcaklık 23 dereceyi bulurken, Ege Bölgesi'nde 30 derece sınırı aşılacak; İzmir'de 31, Aydın'da ise 32 derece ölçülecek. Akdeniz kıyılarında Antalya 27, Adana 30 dereceye ulaşırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de havalar ısınacak ve Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ile Diyarbakır çevreleri 29-30 derece bandında seyredecek.
Yeni hafta sıcak ve güneşli bir başlangıç yapıyor
Kurban Bayramı tatilinin ardından başlayacak olan yeni hafta ve haziran ayı, Karadeniz Bölgesi hariç yurt genelinde güneşli bir havaya sahne olacak. Yarın hava sıcaklıklarının ülke genelinde bir kademe daha artmasıyla birlikte İstanbul'da termometreler 27, Ankara'da ise 25 dereceyi gösterecek. Ege ve Güney illerinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken İzmir 32, Aydın 33, Antalya 27, Adana 31 ve Şanlıurfa 32 derece ile tam anlamıyla yaz havası yaşayacak.
Ancak Trakya Bölgesi ile Karadeniz'in hem sahil hattında hem de iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Uzmanlar, aniden bastırabilecek bu sağanak yağışlara karşı özellikle dere yataklarının çevresinde bulunan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor.
Hava sıcak ancak yağışlı
Yaz değerlerine ulaşan hava sıcaklıkları salı günü de yurdun dört bir yanında etkisini sürdürmeye devam edecek; ancak bu kez sıcaklıklar sabit kalsa da yurdun büyük bir bölümünde yağış beklentisi bulunuyor.
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç yurdun tamamında sağanak yağışlı bir havanın etkili olması öngörülüyor. Yağışlı sisteme rağmen salı günü yurt genelindeki sıcaklık değerlerinde bir düşüş beklenmiyor.