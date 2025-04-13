Yıldız Tilbe çılgına döndü: 'Senin yerin cehennem' deyip seslendi: Sonun firavun gibi olacak!

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü insanlık dışı saldırılara tepkiler çığ gibi büyüyor. Ramazan ayında 4 bin kişilik iftarla Filistinlilere destek veren Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabı üzerinden Netanyahu’nun insanlık dışı saldırılarına tepki gösterdi. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Yıldız Tilbe, Netanyahu için “Bu zulüm sana da kalmaz, sonun cehennem!” ifadelerini kullandı.
Gazze’de sivillerin üzerine bomba yağdıran Binyamin Netanyahu’ya Türkiye’den tepkiler dinmiyor. Ramazan ayında Gazze’de 4 bin kişiye iftar verilmesini sağlayan sanatçı Yıldız Tilbe, her fırsatta ateşkes ihlali yapan Netanyahu’ya çok sert ifadelerle tepki gösterdi.
'Senin yerin cehennem'
Tilbe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İslamiyet ölümsüzdür. Senin yerin cehennemdir! Bu yeryüzü nice firavun gördü, hepsi geberdi gitti. Bu zulüm sana da kalmayacak. Allah, senin gibi zalimlere fırsat vermesin.”
İsrail’in aylardır abluka altındaki Gazze’de sürdürdüğü saldırılar, kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce cana mal olurken, kamuoyunda yükselen öfke giderek büyüyor.
Sanat ve medya çevrelerinden gelen duyarlılık çağrıları, halk nezdinde de geniş yankı buluyor.
Yıldız Tilbe’nin, bir yardım derneği aracılığıyla Gazze’de 4 bin kişiye iftar verilmesini sağladığı öğrenildi. Ramazan boyunca yardımlarla kurulan sofralarda binlerce mazlum orucunu dualarla açtı.
Daha önce depremzedelere kira desteği ve Afrika'daki çocuklara bağışlarıyla bilinen sanatçının, Gazze halkına yönelik bu adımı kamuoyunda destekle karşılandı.
Netanyahu ve İsrail yönetiminin, uluslararası tepkilere rağmen sürdürdüğü saldırılar ise bölgede insanlık dramını derinleştiriyor.
Tilbe'nin paylaşımına yorum yağdı
Yıldız Tilbe'nin paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tututldu. Kimi kullanıcı, "Vallahi billahi içim parçalanıyor! Her gün Gazze’de çocuk ölüyor, dünya sus pus! Bir sanatçı konuştu diye kuduranlara da yazıklar olsun. Yıldız Tilbe doğruyu söylemiş, Allah ondan razı olsun!" ifadelerini kullanırken, kimi kullanıcı ise; "Biz bu zalimleri iyi tanıyoruz! Her Ramazan’da aynı vahşeti yapanlara karşı hâlâ dünya üç maymunu oynuyor! Helal olsun Tilbe’ye, en azından korkmadan konuşuyor. Geri kalanı nerede?"