Yıldız Tilbe çılgına döndü: 'Senin yerin cehennem' deyip seslendi: Sonun firavun gibi olacak!

Tilbe'nin paylaşımına yorum yağdı





Yıldız Tilbe'nin paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tututldu. Kimi kullanıcı, "Vallahi billahi içim parçalanıyor! Her gün Gazze’de çocuk ölüyor, dünya sus pus! Bir sanatçı konuştu diye kuduranlara da yazıklar olsun. Yıldız Tilbe doğruyu söylemiş, Allah ondan razı olsun!" ifadelerini kullanırken, kimi kullanıcı ise; "Biz bu zalimleri iyi tanıyoruz! Her Ramazan’da aynı vahşeti yapanlara karşı hâlâ dünya üç maymunu oynuyor! Helal olsun Tilbe’ye, en azından korkmadan konuşuyor. Geri kalanı nerede?"