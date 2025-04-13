Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yıldız Tilbe çılgına döndü: 'Senin yerin cehennem' deyip seslendi: Sonun firavun gibi olacak!

Yıldız Tilbe çılgına döndü: 'Senin yerin cehennem' deyip seslendi: Sonun firavun gibi olacak!

12:3113/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü insanlık dışı saldırılara tepkiler çığ gibi büyüyor. Ramazan ayında 4 bin kişilik iftarla Filistinlilere destek veren Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabı üzerinden Netanyahu’nun insanlık dışı saldırılarına tepki gösterdi. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Yıldız Tilbe, Netanyahu için “Bu zulüm sana da kalmaz, sonun cehennem!” ifadelerini kullandı.

Gazze’de sivillerin üzerine bomba yağdıran Binyamin Netanyahu’ya Türkiye’den tepkiler dinmiyor. Ramazan ayında Gazze’de 4 bin kişiye iftar verilmesini sağlayan sanatçı Yıldız Tilbe, her fırsatta ateşkes ihlali yapan Netanyahu’ya çok sert ifadelerle tepki gösterdi.


'Senin yerin cehennem'


Tilbe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İslamiyet ölümsüzdür. Senin yerin cehennemdir! Bu yeryüzü nice firavun gördü, hepsi geberdi gitti. Bu zulüm sana da kalmayacak. Allah, senin gibi zalimlere fırsat vermesin.”

İsrail’in aylardır abluka altındaki Gazze’de sürdürdüğü saldırılar, kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce cana mal olurken, kamuoyunda yükselen öfke giderek büyüyor.

Sanat ve medya çevrelerinden gelen duyarlılık çağrıları, halk nezdinde de geniş yankı buluyor.

Yıldız Tilbe’nin, bir yardım derneği aracılığıyla Gazze’de 4 bin kişiye iftar verilmesini sağladığı öğrenildi. Ramazan boyunca yardımlarla kurulan sofralarda binlerce mazlum orucunu dualarla açtı.


Daha önce depremzedelere kira desteği ve Afrika'daki çocuklara bağışlarıyla bilinen sanatçının, Gazze halkına yönelik bu adımı kamuoyunda destekle karşılandı.

Netanyahu ve İsrail yönetiminin, uluslararası tepkilere rağmen sürdürdüğü saldırılar ise bölgede insanlık dramını derinleştiriyor.


Tilbe'nin paylaşımına yorum yağdı


Yıldız Tilbe'nin paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tututldu. Kimi kullanıcı, "Vallahi billahi içim parçalanıyor! Her gün Gazze’de çocuk ölüyor, dünya sus pus! Bir sanatçı konuştu diye kuduranlara da yazıklar olsun. Yıldız Tilbe doğruyu söylemiş, Allah ondan razı olsun!" ifadelerini kullanırken, kimi kullanıcı ise; "Biz bu zalimleri iyi tanıyoruz! Her Ramazan’da aynı vahşeti yapanlara karşı hâlâ dünya üç maymunu oynuyor! Helal olsun Tilbe’ye, en azından korkmadan konuşuyor. Geri kalanı nerede?"

#Yıldız Tilbe
#Binyamin Netanyahu
#Gazze
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gözler MEB 2. dönem Açık Lise sınav sonuç tarihinde: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?