136 yaşındaki Mehmet dede uzun yaşamın sırrını böyle anlattı: 'Sevdiğim kızın bedduası yüzünden ölmedim'

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyünde yaşayan 136 yaşındaki Mehmet Reşit Ak, ilginç hayat hikayesiyle dikkat çekiyor. Üç kez evlenen ve 28 çocuğu ile 250’yi aşkın torunu bulunan Ak, uzun ömrünü sevdiği kızın bedduasına bağlıyor.
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyünde yaşamını sürdüren, 136 yaşındaki Mehmet Reşit dede, yakın tarihte yaşanan olayları hatırlıyor ve tecrübesiyle insanları kendine hayran bırakıyor.
Uzun ömrün sırrı
Hacı Mehmet Reşit Ak, uzun ömürlü olmasının sırrını başta her öğünde yoğurt yemek, çok çalışmak, temiz hava, temiz su, organik ve bitkisel ürünler ile beslenmesine borçlu olduğunu söyledi.
"Ben 3 defa evlendim"
Kalabalık bir aileye sahip olduğunu ve 3 defa evlendiğini belirten Mehmet Reşit dede, 80 yıl önce vefat eden babasına ait fotoğrafa ve evinin duvarına astığı gençlikte çektirdiği fotoğrafına da göz gibi bakarak günümüze kadar taşıdı.
"Rağda'nın bedduası yüzünden çok yaşadım"
Büyük aşkı olduğunu söylediği Rağda adındaki kadına çok sevdalandığını ve kavuşamadıklarını anlatan Mehmet Reşit Ak,"Rağda'nın bedduası yüzünden ölmedim hala yaşıyorum. Onu çok seviyordum. Babası bu memleketin ağası, ileri geleniydi. Rağda onun tek kızıydı. Ben bazen gider, görür dönerdim. Babası amcalarıma gelin isteyin kızımı dedi. Size burada 50 dönüm tarla, 2 baş öküz ve bir sütlü manda vereceğim derdi. Evde vereceğim demesine rağmen yok dediler. Biz köyümüzde kalacağız dediler. Bırakmadılar kızı alayım. O da başkasıyla evlendi. Daha sonra amcamın kızıyla çarşıda karşılaşınca kimlerden olduğunu sordu. Amcamın kızı Mehmet Reşit'in amcasının kızıyım deyince bana beddua etti. Kız bana beddua ederek 'Allah ona ölmek istediğinde öldürmesin, yaşamak isterse de yaşatmasın' diye beddua etti. Beni seviyordu alamadığım için beddua etti ve bedduası tuttu'' dedi.
"Babamın 28 çocuğu ve 250 torunu var"
Mehmet Reşit Ak'ın 70 yaşındaki oğlu Hamdi Ak, babasının 3 defa evlendiğini dile getirerek, ''Ben Mehmet Reşit'in oğluyum. Babam 136 yaşındadır. Babam 3 defa evlendi. 28 çocuğu ve 250 torunu var. Ben 3. sıradaki oğluyum. 70 yaşındayım. Benim de 40'ın üzerinde torunum var" dedi.
"136 yaşındayım, Atatürk'ü daima görürdüm"
Atatürk'ü daima gördüğünü ve Yunanlara karşı Atatürk ile birlikte savaşa katıldığını belirten Mehmet Reşit Ak, "Ben 136 yaşındayım. Atatürk'ü daima görürdüm. Bir defasında çağırdı bizi ve onun ile birlikte mağaralara sığınan Yunanlara karşı savaştık. Aldı bizi götürdü mağara çarpışmasına. Oraya gittiğimizde Yunanlar orayı tutmuştu. Hepsini denizlere döktük. Mağaralar bölgesini onlardan kurtardıktan sonra tekrar döndük" dedi.