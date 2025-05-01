136 yaşındaki Mehmet dede uzun yaşamın sırrını böyle anlattı: 'Sevdiğim kızın bedduası yüzünden ölmedim'

"Rağda'nın bedduası yüzünden çok yaşadım"

Büyük aşkı olduğunu söylediği Rağda adındaki kadına çok sevdalandığını ve kavuşamadıklarını anlatan Mehmet Reşit Ak,"Rağda'nın bedduası yüzünden ölmedim hala yaşıyorum. Onu çok seviyordum. Babası bu memleketin ağası, ileri geleniydi. Rağda onun tek kızıydı. Ben bazen gider, görür dönerdim. Babası amcalarıma gelin isteyin kızımı dedi. Size burada 50 dönüm tarla, 2 baş öküz ve bir sütlü manda vereceğim derdi. Evde vereceğim demesine rağmen yok dediler. Biz köyümüzde kalacağız dediler. Bırakmadılar kızı alayım. O da başkasıyla evlendi. Daha sonra amcamın kızıyla çarşıda karşılaşınca kimlerden olduğunu sordu. Amcamın kızı Mehmet Reşit'in amcasının kızıyım deyince bana beddua etti. Kız bana beddua ederek 'Allah ona ölmek istediğinde öldürmesin, yaşamak isterse de yaşatmasın' diye beddua etti. Beni seviyordu alamadığım için beddua etti ve bedduası tuttu'' dedi.