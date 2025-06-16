20 metrekarelik dükkanına binlerce kaset sığdırdı: Yarım asrı aşkın süredir nostalji ile yaşıyor

Günümüzde gençlerin stüdyoya olan ilgisinin arttığını belirten Akbey, özellikle 80'li ve 90'lı yılları yaşayamadıkları için gençlerin nostaljiye ilgi duyduğunu söyledi. Akbey, "Kimi zaman eski şarkıları arıyorlar, bazen de burada kendi izlerini buluyorlar. Bu da onları mutlu ediyor'' dedi.