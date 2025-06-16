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20 metrekarelik dükkanına binlerce kaset sığdırdı: Yarım asrı aşkın süredir nostalji ile yaşıyor

20 metrekarelik dükkanına binlerce kaset sığdırdı: Yarım asrı aşkın süredir nostalji ile yaşıyor

20:1416/06/2025, Pazartesi
IHA
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Yarım asrı aşkın süredir Diyarbakır'ın Sur ilçesinde faaliyet gösteren 20 metrekarelik stüdyo, hem nostaljiyi hem de teknoloji tutkusunu bir arada yaşatmaya devam ediyor.

Tarihi Sur ilçesinde 20 metrekarelik dükkanda nostaljiyi yaşatan stüdyonun kurucusu Muhittin Akbey, çocukluk yıllarından itibaren ses kayıt sektörüne duyduğu tutkuyu mesleğine dönüştürdü. Mesleğine aşık olduğunu belirten Akbey, yıllardır aynı heyecanla çalışmayı sürdürüyor.

Günümüzde gençlerin stüdyoya olan ilgisinin arttığını belirten Akbey, özellikle 80'li ve 90'lı yılları yaşayamadıkları için gençlerin nostaljiye ilgi duyduğunu söyledi. Akbey, "Kimi zaman eski şarkıları arıyorlar, bazen de burada kendi izlerini buluyorlar. Bu da onları mutlu ediyor'' dedi.

Kaset döneminin en büyük arşivinin bulunduğu koleksiyonu hakkında bilgi veren Akbey, ''Yaklaşık 100 yıllık birikimim var. Türkiye'de üretilmiş neredeyse tüm kasetler elimde mevcut. Ticari bir amaçla değil, tamamen keyif ve kültürel miras duygusuyla bu koleksiyonu sürdürüyorum" diye konuştu.


Günümüzde kasetlerin artık hatıra olarak değerlendirildiğine de dikkat çeken Akbey, "Bazıları artık kasetleri hediyelik eşya gibi alıyor. Tıpkı bir tabak ya da çanak gibi, hatıra olsun diye saklıyorlar'' şeklinde konuştu.


Teknolojinin hızla değiştiği bir çağda, hem analog hem de dijital dünyayı bir arada yaşatan bu stüdyo, geçmiş ile geleceği birleştiren özel bir mekan olarak varlığını sürdürüyor.


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