Dünyayı sarsan pek çok olayı yıllar öncesinden tahmin eden ve kehanetleriyle tüm dünyaya damga vuran Simpsonlar'ın 2025 yılı tahminleri gündeme bomba gibi düştü. Dizide işlenen birçok olayın gerçekte yaşanması, insanlar tarafından büyük tartışmalara sebep olurken ortaya atılan son iddia tüm dünyayı endişelendirdi. Tahminin gerçekleşmesi durumunda bütün dünya karanlığa gömülebilir. Peki, Simpsonlar dizisine göre 2025 yılında neler yaşanacak? İşte, Simpsonlar dizisi ve 2025 yılı kehanetleri…

1 /13 Dünyada en çok izlenen çizgi diziler arasında yer alan ve 36 sezondur yaptığı tahminlerle gündemden düşmeyen Simpsonlar'ın herkesten sakladığı, 2025 yılı kehaneti ortaya çıktı.





2 /13 Peki, Simpsonlar'a göre 2025 yılında neler yaşanacak? İşte, Simpsonlar dizisi ve 2025 yılı kehanetleri…



3 /13 İşte Simpsonlar'ın 2025 yılı kehaneti Kehanetleriyle gündemden hiç düşmeyen Simpsonlar dizisine göre 2025 zor bir yıl olacak. Dizinin geçmiş bölümlerinde 2025 yılında güneş fırtınası yaşanacağı belirtiliyor. Yaşanan bu güneş fırtınası sonrası tüm elektronik aletler bozulacak.



4 /13 Simpsonların bu tahmini sosyal medya kullanıcılarını endişelendirirken tahminin gerçekleşmesi durumunda bütün dünya karanlığa gömülebilir.







5 /13 Bazı araştırmacılar bu durumu 100 yılda bir meydana gelen güneş fırtınası şeklinde yorumluyor. Araştırmalar, bu fırtınaların dünya üzerindeki elektronik cihazları ciddi şekilde etkileyebileceğini gösteriyor. Geçmişte 103 yıl önce gerçekleşen bu olayın benzerinin 2025 yılının başlarında da yaşanabileceği iddia ediliyor.



6 /13 Dev bir kubbe kurulacak Bir diğer tahminde ise iddiaya göre; aç gözlü şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak.



7 /13 Dolar değer kaybedecek Dizide yayınlanan bir başka bölümde ise ABD dolarının tamamen değer kaybettiği görülüyor. Diziye göre 2025 yılında dolar tamamen değer kaybedecek ve ABD'de dolar yerine sanal para kullanımına geçileceği işlenmişti.



8 /13 1994'te yayınlanan bölüm 'pes' dedirtti Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons'ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülüyor. Logo da ise şu an günümüzde kullanılan Apple şirketinin 'elma' şekli (logosu) yer alıyor.



9 /13 Akıllı saatleri 29 yıl önce bildiler 1995 yılında yayınlanan 6. sezon 5. bölümde ise akıllı saat görülüyor. İlk akıllı saat üretildiğinde 2013 yılında olduğumuzu düşünürsek, Simpsons bu teknolojiyi 18 yıl öncesinden tahmin edebilmiş...





10 /13 Koronavirüsü de bildiler Bir diğer dikkat çeken bir sahne ise geçtiğimiz yıllarda yaşanan koronavirüsün Çin'in Wuhan kenti yerine Japonya'dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar'ın 27 yıl önce koronavirüsü de tahmin ettiğine dikkat çekiyor.







11 /13 Simpsonlar'ın gerçekleşen kehanetleri arasında Donald Trump'ın başkanlığı yer alırken diğer doğru çıkan tahminler şu şekilde;





12 /13 Ebola Virüsü

