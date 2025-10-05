6 çocuğun üzerine benzin döküp yakmaya çalışan kadın mahalleye kabusu yaşattı: Verilen karar aileleri şoke etti

"Toplum vicdanını sarsmıştır"

Mağdur ailelerin Avukatı Abbas Doğan, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Henüz çocuk yaşta evlatların hayatına kasteden bir saldırı nedeniyle açılan davada, mağdur ailelerin aylarca süren adalet arayışı dün büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştır. Mahkeme, sanığın akıl hastalığı bulunduğu gerekçesiyle ‘ceza verilmesine yer olmadığı’ kararı vermiştir. Bu karar, yalnızca mağdurları değil, bu olaya tanıklık eden herkesi derinden yaralamıştır. Bir annenin çocuklara bıçak ve yanıcı madde ile zarar vermeye teşebbüs ettiği vahim bir saldırının ardından hiçbir cezai yaptırım uygulanmaması, toplum vicdanını sarsmıştır. Bu karara karşı istinaf yoluna başvuracağız. Adaletin yalnızca kanun maddelerine değil, vicdanlara da hitap etmesi gerektiğine inanıyoruz."