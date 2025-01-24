Acile başvuran vakaların yüzde 80'ine bu teşhis konuyor: Kuru öksürük burun akıntısı ve yorgunluk olanlar dikkat

Aşılama sürecinin, bu gruplarda ağır grip vakalarını, olası komplikasyonları ve gribe bağlı ölümleri önlemede kritik bir rol oynadığını ifade eden Doç. Dr. Baddal, aşılamanın genellikle Eylül ve Ekim aylarında yapıldığını, ancak aşılanmayan kişilerin Mart ayının sonuna kadar bu imkândan faydalanabileceğini söyledi.