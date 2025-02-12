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Alışverişte telefon numarası isteyen mağazalara dikkat: KVKK Başkanı Faruk Bilir'den bilgilendirme

Alışverişte telefon numarası isteyen mağazalara dikkat: KVKK Başkanı Faruk Bilir'den bilgilendirme

11:3712/02/2025, Çarşamba
AA
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, alışveriş yaparken kasada telefon numarası istenen vatandaşa, öncesinde bilgilendirme yapılması gerektiğini belirterek, "telefon numarası istenmesinin" alışverişin olmazsa olmazı gibi algılandığını ifade etti.

Bilir, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda, kişisel veri ihlallerine ilişkin bilgi verdi.

Telefon numarası isteyen firmalara dikkat

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda kişisel verilerin hangi şartlarda işlenebileceğinin hüküm altına alındığını vurgulayan Bilir, alışveriş sırasında telefon numarasının istenmesiyle ilgili bazı uyarılarda bulundu.

En çok şikayet buradan geliyor

Telefon numarası istenmesinin kurumlarına en çok yapılan şikayet konularından biri olduğunu kaydeden Bilir, alışveriş için telefon numarası istenmesinin vatandaşın rızasına bağlı olduğunu vurguladı.


'Vatandaşın rızası gerekli'

Bilir, konuşmasında, "Yaptığımız incelemelerde, hatta araştırmalarda alışverişe ilk telefonla başlandığını görüyoruz. 'Telefon numaranızı verir misiniz?' deniliyor, vatandaşta da 'telefon numarası istenmesi' alışverişin olmazsa olmazı gibi bir algı oluşuyor. Aslında açık rıza istiyorlar ama biz bu açık rıza isteme usulünü kabul etmiyoruz. Mesela telefon numarasının istenmesi sırasında 'Telefon numaranızı reklam, geri bildirimler için' veya eğer ürün kargo yoluyla teslim edilecekse 'İletişim için istiyoruz' denilmesi gerekir. Kanunen başkaca bir veri işleme şartının bulunmadığı hallerde vatandaşın açık rızasının alınması gerektiğini savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hukuka aykırı sayılıyor

Veri işlemenin 8 şarta bağlı olduğunu anlatan Bilir, bu şartlardan birine dayanılmadığında veri işlemenin hukuka aykırı gerçekleşmiş sayılacağının altını çizdi.

Spor merkezlerindeki ölçüsüzlük

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yerleşik bir içtihadının bulunduğunu aktaran Bilir, bu içtihada göre spor merkezlerinde vatandaşların parmak izi, retina, göz ya da avuç içi verilerinin alınmasının ölçüsüz bulunduğunu kaydetti.

#Kişisel Verileri Koruma Kurulu
#KVKK
#Faruk Bilir
#Alışveriş
#Telefon numarası

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