Alışverişte telefon numarası isteyen mağazalara dikkat: KVKK Başkanı Faruk Bilir'den bilgilendirme

'Vatandaşın rızası gerekli'

Bilir, konuşmasında, "Yaptığımız incelemelerde, hatta araştırmalarda alışverişe ilk telefonla başlandığını görüyoruz. 'Telefon numaranızı verir misiniz?' deniliyor, vatandaşta da 'telefon numarası istenmesi' alışverişin olmazsa olmazı gibi bir algı oluşuyor. Aslında açık rıza istiyorlar ama biz bu açık rıza isteme usulünü kabul etmiyoruz. Mesela telefon numarasının istenmesi sırasında 'Telefon numaranızı reklam, geri bildirimler için' veya eğer ürün kargo yoluyla teslim edilecekse 'İletişim için istiyoruz' denilmesi gerekir. Kanunen başkaca bir veri işleme şartının bulunmadığı hallerde vatandaşın açık rızasının alınması gerektiğini savunuyoruz." ifadelerini kullandı.