Antalya'nın halı tarlaları gün yüzüne çıktı: El dokuması halı ve kilimler serilmeye başlandı

Belirli aralıklarla ters yüz edilen ve eylül ayından itibaren tozlarından arındırılarak toplanmaya başlanan halı ve kilimler, başta ABD olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.





Binlerce halı ve kilimin serildiği tarlaların oluşturduğu rengarenk görüntü, kente gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.





Fotoğraf meraklılarının da önemli bir adresi haline gelen "halı tarlaları"nda sanatçıların klipleri ile film sahneleri de çekiliyor.



