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Avcılar'da görme engelli kasap Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu

Avcılar'da görme engelli kasap Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu

11:5530/05/2025, Cuma
DHA
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Avcılar'da, 2024 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden 30 yıllık kasap Orhan Kutbay (40), 6 aydan bu yana mesleğini görmeden sürdürüyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunan Kutbay, "Emek olmadan yemek olmaz. Askerde 'Görevini en iyi yapan vatanını en iyi seven' yazılıydı. Bu yaşam felsefem oldu. Guinness Rekorlar Kitabı'na da insanların kalbine de gireceğiz" dedi.

Gümüşpala Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Orhan Kutbay, geçen yıl 20 Mayıs'ta görme yetisini kaybetti. 15 yıl bir mezbahada 15 yıl da bir markette kasap olarak çalışan Kutbay, gözlerinde başlayan ağrılar sonrası tam görememeye bşaladı ve hastaneye gitti. Çeşitli hastanelerde 1 yıl tedavi gören Kutbay yapılan tüm müdahalelere rağmen tamamen göremez oldu.



Kutbay "30 yıldır kasaplık yapıyorum. Bir yıl önce bir anda gözlerimi kaybettim. Gözlerim görmüyor. 3 hastaneden yüzde 90 oranında görme engelli raporum var. Çok şükür yatalak olmadığım için yüzde 90 veriyorlar raporu. Bir çok arkadaşım bana artık bu işi yapmamamı engelli olduğumu kabul etmemi söylediler. Ben çocuklarım için geleceğim için çalışmam gerektiğini söyledim. İş yerim 5 ay kapalı kaldı. 6 aydır tekrar kendi iş yerimde çalışıyorum. Kendi iş yerimde hazırladığım ürünlerimiz var. Yanımda olan kardeşlerim ve arkadaşlarım bana sahip çıktı. Hazırladığım etleri kömür ateşinde de et pişiriyoruz. Tavuk, köfte, kemik suyu hazırlıyoruz. Geleceğimiz için çalışıyoruz. Benim için her yer karanlık; gece de gündüzümüz de karanlık. Burada, iyi bildiğim işimi yapıyorum, gelen eş dost komşularımla sohbet ediyorum. Bir şeyler yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.



Orhan Kutbay, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuru yaptığını, istenen başvuru ücretini yatırdığını belirterek, "3-12 hafta içerisinde gelip çekimler yapacaklar. Dünya'ya tanıtmak istiyorum. Başarmak için engel yok. Benim imkanım vardı, iş yerimiz olduğu için çalışıyorum. İş yerimiz olmasaydı çalışamazdım. Kimse iş vermezdi. İmkan olduğu müddetçe çalışacağım. Beni her sabah 10.00'da getiriyorlar. Sadece tuz-biber oranını söylüyorum. Emek olmadan yemek olmaz. Askerde ‘Görevini en iyi yapan vatanını en iyi seven' yazılıydı. Bu yaşam felsefem oldu. Guinness Rekorlar Kitabı'na da insanların kalbine de gireceğiz inşallah. Elinden bir şeyler gelen bir insan olarak görecekler. Gelenler alışverişini yapıyor. Biz de elimizden geleni en iyi biçimde yapıyoruz. Severek yapıyorum. İşimize sevgimizi katıyoruz. " diye konuştu. (DHA)



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