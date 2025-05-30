Avcılar'da görme engelli kasap Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu

Kutbay "30 yıldır kasaplık yapıyorum. Bir yıl önce bir anda gözlerimi kaybettim. Gözlerim görmüyor. 3 hastaneden yüzde 90 oranında görme engelli raporum var. Çok şükür yatalak olmadığım için yüzde 90 veriyorlar raporu. Bir çok arkadaşım bana artık bu işi yapmamamı engelli olduğumu kabul etmemi söylediler. Ben çocuklarım için geleceğim için çalışmam gerektiğini söyledim. İş yerim 5 ay kapalı kaldı. 6 aydır tekrar kendi iş yerimde çalışıyorum. Kendi iş yerimde hazırladığım ürünlerimiz var. Yanımda olan kardeşlerim ve arkadaşlarım bana sahip çıktı. Hazırladığım etleri kömür ateşinde de et pişiriyoruz. Tavuk, köfte, kemik suyu hazırlıyoruz. Geleceğimiz için çalışıyoruz. Benim için her yer karanlık; gece de gündüzümüz de karanlık. Burada, iyi bildiğim işimi yapıyorum, gelen eş dost komşularımla sohbet ediyorum. Bir şeyler yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.







