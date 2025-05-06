Barış Boyun Çetesi, Daltonlar, Redkitler, Gündoğmuşlar: Suçu güzelleyen gruplar TikTok ve X gibi uygulamalarda gençleri avlıyor

Barış Boyun Çetesi, Daltonlar, Redkitler, Gündoğmuşlar, Anucurlar, Arap Emrah grubu, Reçberler, Baygaralar ve daha birçoğu... Hepsinin hedefinde ise gençler ve çocuklar var. Suç ağlarını büyütmek ve illegal işlerini yaptırmak için örgütlerine 'eleman' ihtiyacı duyan çeteler sosyal medyayı, özellikle TikTok ve X'i aktif bir şekilde kullanıyor. Bu platformlar üzerinden açtıkları yüzlerce hesap ile milyonlarca kişiye ulaşıyorlar. 'Mizah' kılıfıyla çocukları ve gençleri ağlarına düşürüp suçu bir 'trend' haline getiriyorlar. TikTok ve X başta olmak üzere Instagram, Telegram, Facebook gibi uygulamalar ise 'keşfet' 'trend' 'sana özel' algoritmaları ile bu suç içeriklerini daha da öne çıkarıyor.

1 /6 Türkiye'de isimleri her geçen gün daha sık duyulan "yeni nesil suç çeteleri", sosyal medyada dikkat çeken bir yöntemle örgütlerine eleman kazandırıyor.





2 /6 Özellikle TikTok ve X platformları üzerinden kurulan topluluklar ve yapılan paylaşımlar ile suçu özendirici içerikler üretiliyor. Yeni nesil suç çeteleri gençleri örgüt ağına çekmek için mizah ve popüler kültürü adeta bir silah olarak kullanıyor.

3 /6 Barış Boyun Çetesi, Daltonlar, Redkitler, Gündoğmuşlar, Anucurlar, Arap Emrah grubu, Reçberler ve Baygaralar gibi çeşitli isimlerle anılan suç örgütleri; TikTok'ta hazırladıkları videolar ve X'teki mizahi görseller aracılığıyla gençleri ve çocukları manipüle etmeye çalışıyor.



4 /6 SUÇU 'TREND' HALİNE GETİRDİLER!

Bu içeriklerin birçoğu platformların algoritmaları sayesinde "keşfet" veya "trend" akışlarında öne çıkıyor ve milyonlarca kişiye ulaşıyor. Bu çeteler, suçu mizah, şiddet ve güç temalarıyla harmanlayarak içerikler üretiyor.

5 /6 MİZAH KILIFI ALTINDA TEHLİKELİ PROPAGANDA

X üzerinde yapılan paylaşımlar çoğu zaman mizah diliyle sunuluyor. Sabah'ın haberine göre, örgüt liderlerinin kahramanlaştırıldığı, üyelerin ise "eğlenceli" ve paraya/güce kısa sürede ulaşan figürler olduğu mesajı veriliyor.





