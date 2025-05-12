Beynine pıhtı atmıştı: Kadir İnanır sevenlerini üzdü, son hali sosyal medyada gündem oldu

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, geçtiğimiz Mart ayında beyin damarına pıhtı atması sebebiyle hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi görmüştü. Tedavi sürecinin ardından taburcu olup evinde dinlenmeye çekilen 75 yaşındaki sanatçı, hastalığı sonrası ilk kez görüntülendi. Kadir İnanır’ın son halini gören hayranları, usta sanatçıyı sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 75 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz Mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Uzun bir süre tedavi gören ve bu nedenle kameralardan uzak kalan Kadir İnanır'ın son hali, hayranlarını endişelendirdi.
Tedavi sürecinde ciddi miktarda kilo kaybı yaşayan İnanır'ın son fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada gündem oldu
Kadir İnanır’ın son halini gören hayranları, sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Pek çok kullanıcı, usta oyuncunun verdiği kiloları fark ederken "Çok zayıflamış" yorumları yapıldı. Twitter’da paylaşılan bazı yorumlar ise şöyle:
"Gözlerime inanamadım, Kadir İnanır çok zayıflamış. Umarım en kısa sürede toparlanır."
"Yeşilçam’ın dev çınarı... Geçmiş olsun Kadir İnanır, seni güçlü görmek istiyoruz.
Bir neslin kahramanıydı, Allah sağlık versin."
Kadir İnanır’ın sağlık durumu ile ilgili ailesinden resmi bir açıklama yapılmazken, usta oyuncunun evinde istirahat ettiği biliniyor. Sevenleri, İnanır’ın eski sağlığına kavuşmasını temenni ederken, sosyal medya üzerinden destek mesajları göndermeye devam ediyor.