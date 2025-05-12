Beynine pıhtı atmıştı: Kadir İnanır sevenlerini üzdü, son hali sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada gündem oldu





Kadir İnanır’ın son halini gören hayranları, sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Pek çok kullanıcı, usta oyuncunun verdiği kiloları fark ederken "Çok zayıflamış" yorumları yapıldı. Twitter’da paylaşılan bazı yorumlar ise şöyle: