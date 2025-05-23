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Binlerce canlı nefes alıyor: Karacabey Longozu farklı türlerdeki çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor

Binlerce canlı nefes alıyor: Karacabey Longozu farklı türlerdeki çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor

11:4823/05/2025, Cuma
AA
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Karacabey Longozu, bahar aylarında doğanın uyanışıyla birlikte eşsiz bir canlılık kazanıyor. Marmara Denizi kıyısında bulunan bu sulak alan, çiçeklerin açmasıyla birlikte pek çok canlıya yaşam alanı sunuyor. İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında ak gerdanlı ötleğen de bulunuyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Marmara Denizi'nin kıyısında eşsiz doğal güzelliklere sahip longoz (su basar ormanları), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde açık havada günübirlik izole tatil arayan ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.



İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altındaki longoz, kumlu yolları, büyük sazlıkları, heybetli ağaçları, kuş sesleri, yer yer su birikintileri ve Dalyan Gölü'yle ziyaretçilerini karşılıyor.



Endemik bitki türleri, ilkbaharda açan nilüfer çiçekleri, yabani memeliler ve nadir kuş türlerini barındıran longoz, huzurlu ortamıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

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