Bu ülkeler alarm veriyor: Nüfusu en hızlı azalan ülkeler açıklandı

Avrupa, uzun süredir azalan nüfus oranlarıyla ilgili ciddi sorunlarla karşı karşıya. Bu ülkelerde yaşanan nüfus kaybının farklı sebepleri var. Ancak ortak nokta, düşük doğurganlık hızı; yani kadınların önceki ortalamadan daha az çocuk sahibi olması. İşte, en hızlı nüfusu azalan ülkeler.

1 /11 The World Factbook 2024 tahminlerine göre, nüfusları en çok azalan 10 ülkenin yıllık nüfus artış oranları şu şekilde sıralanıyor...

2 /11 Letonya/ Nüfus artış oranı: -%1.14

3 /11 Litvanya/ Nüfus artış oranı: -%1.05

4 /11 Polonya/ Nüfus artış oranı: -%1

5 /11 Romanya/ Nüfus artış oranı: -%0.94

6 /11 Estonya/ Nüfus artış oranı: -%0.76

7 /11 Bulgaristan/ Nüfus artış oranı: -%0.66

8 /11 Sırbistan/ Nüfus artış oranı: -%0.61

9 /11 Moldova/ Nüfus artış oranı: -%0.58

10 /11 Hırvatistan/ Nüfus artış oranı: -%0.46