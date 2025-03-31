Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Bu ülkeler alarm veriyor: Nüfusu en hızlı azalan ülkeler açıklandı

Bu ülkeler alarm veriyor: Nüfusu en hızlı azalan ülkeler açıklandı

14:5631/03/2025, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Avrupa, uzun süredir azalan nüfus oranlarıyla ilgili ciddi sorunlarla karşı karşıya. Bu ülkelerde yaşanan nüfus kaybının farklı sebepleri var. Ancak ortak nokta, düşük doğurganlık hızı; yani kadınların önceki ortalamadan daha az çocuk sahibi olması. İşte, en hızlı nüfusu azalan ülkeler.

The World Factbook 2024 tahminlerine göre, nüfusları en çok azalan 10 ülkenin yıllık nüfus artış oranları şu şekilde sıralanıyor...

Letonya/ Nüfus artış oranı: -%1.14

Litvanya/ Nüfus artış oranı: -%1.05

Polonya/ Nüfus artış oranı: -%1

Romanya/ Nüfus artış oranı: -%0.94

Estonya/ Nüfus artış oranı: -%0.76

Bulgaristan/ Nüfus artış oranı: -%0.66

Sırbistan/ Nüfus artış oranı: -%0.61

Moldova/ Nüfus artış oranı: -%0.58

Hırvatistan/ Nüfus artış oranı: -%0.46

Karadağ/ Nüfus artış oranı: -%0.44

#nüfus
#Avrupa
#coğrafya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU 2025 E-DEVLET EKRANI: TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak?