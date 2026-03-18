Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok il için sağanak uyarısı yaptı. Marmara’da kuvvetli rüzgar beklenirken yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.
Bugün (18 Mart) hava nasıl olacak?
Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgâr ve çığ uyarısı
Meteoroloji, özellikle Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu uyarısı yapıldı.
Bölgelerde hava durumu ve iller
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale hariç yerel sağanak yağışlı. Rüzgâr kuvvetli.
Edirne: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 8°C, parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Kırklareli: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Kocaeli: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
Afyonkarahisar: 14°C, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Denizli: 19°C, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İzmir: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı
Manisa: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı
Akdeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Adana: 23°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Antalya: 19°C, yerel sağanak yağışlı
Hatay: 21°C, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Mersin: 23°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bazı illerde akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Ankara: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 19°C, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Konya: 15°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Nevşehir: 17°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde bazı illerde sağanak yağışlı.
Bolu: 17°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Düzce: 14°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Kastamonu: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 11°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimlerde çığ riski var.
Amasya: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.
Erzurum: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
Kars: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Van: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu.
Diyarbakır: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa: 18°C, parçalı ve çok bulutlu