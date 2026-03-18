Meteoroloji'den buzlanma ve sis uyarısı! 18 Mart il il güncel hava durumu raporu

08:3618/03/2026, Çarşamba
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok il için sağanak uyarısı yaptı. Marmara’da kuvvetli rüzgar beklenirken yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.

Bugün (18 Mart) hava nasıl olacak?


Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgâr ve çığ uyarısı

Meteoroloji, özellikle Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu uyarısı yapıldı.


Bölgelerde hava durumu ve iller

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale hariç yerel sağanak yağışlı. Rüzgâr kuvvetli.

Edirne: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 8°C, parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı

Kırklareli: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Kocaeli: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.

Afyonkarahisar: 14°C, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Denizli: 19°C, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İzmir: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı

Manisa: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Adana: 23°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Antalya: 19°C, yerel sağanak yağışlı

Hatay: 21°C, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Mersin: 23°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bazı illerde akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Ankara: 18°C, parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 19°C, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Konya: 15°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Nevşehir: 17°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde bazı illerde sağanak yağışlı.

Bolu: 17°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Düzce: 14°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Kastamonu: 17°C, parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak: 11°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı






Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimlerde çığ riski var.


Amasya: 18°C, parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 11°C, parçalı ve çok bulutlu

Tokat: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.


Erzurum: 6°C, parçalı ve çok bulutlu

Kars: 6°C, parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Van: 7°C, parçalı ve çok bulutlu


Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu.

Diyarbakır: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Siirt: 17°C, parçalı ve çok bulutlu

Şanlıurfa: 18°C, parçalı ve çok bulutlu


