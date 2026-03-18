Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok il için sağanak uyarısı yaptı. Marmara'da kuvvetli rüzgar beklenirken yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.

Bugün (18 Mart) hava nasıl olacak?

Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgâr ve çığ uyarısı Meteoroloji, özellikle Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu uyarısı yapıldı.



Bölgelerde hava durumu ve iller Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale hariç yerel sağanak yağışlı. Rüzgâr kuvvetli. Edirne: 13°C, parçalı ve çok bulutlu İstanbul: 8°C, parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı Kırklareli: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı Kocaeli: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı Ege: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı. Afyonkarahisar: 14°C, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı Denizli: 19°C, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı İzmir: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı Manisa: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı Akdeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Adana: 23°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Antalya: 19°C, yerel sağanak yağışlı Hatay: 21°C, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Mersin: 23°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bazı illerde akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı. Ankara: 18°C, parçalı ve çok bulutlu Eskişehir: 19°C, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Konya: 15°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Nevşehir: 17°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde bazı illerde sağanak yağışlı. Bolu: 17°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı Düzce: 14°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı Kastamonu: 17°C, parçalı ve çok bulutlu Zonguldak: 11°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı











Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimlerde çığ riski var.

Amasya: 18°C, parçalı ve çok bulutlu Samsun: 11°C, parçalı ve çok bulutlu Tokat: 20°C, parçalı ve çok bulutlu Trabzon: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.

Erzurum: 6°C, parçalı ve çok bulutlu Kars: 6°C, parçalı ve çok bulutlu Malatya: 15°C, parçalı ve çok bulutlu Van: 7°C, parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır: 16°C, parçalı ve çok bulutlu Gaziantep: 15°C, parçalı ve çok bulutlu Siirt: 17°C, parçalı ve çok bulutlu Şanlıurfa: 18°C, parçalı ve çok bulutlu

