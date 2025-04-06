Çadırda başladığı üretime yetişemiyor: Çevre illerdeki market pazar esnafı kapısında bekliyor

Bu işin ata mesleği olduğunu ifade eden Ceylan, "Hikayemiz çok uzun, bu iş ortaokulda başlayan sevdadır bizde. Öncelikle tavukçuluğa yerimiz olmadığı için çadırda başladık. Çok soğuk olduğunda tavukları üşüttük, yazın da sıcaktan zayiatlar oldu ve verimde düşüş yaşandı. Zarar ettiğimiz günler oldu ama azmin gücüyle işimizin peşini hiç bırakmadık. 20 bin kapasiteli betonarme yer yaptık, Allah'ın izniyle yakında bu sayıya çıkacağız." dedi.







