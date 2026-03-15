Çaykara'da uzun yıllardır taksici olan şoför Togg'u sarıya kaplatıp taksi yaptı

"Türkiye’de T10F modelini ilk kez ben taksi yaptım"





Karadeniz’in sarp yollarında sessizce ilerleyen elektrikli taksinin sahibi Mehmet Sabri Kara, "Uzungöl’de dünyaca ünlü arabamızı kullanıyorum. Yerli ve milli olduğu için Togg’u tercih ettim. Daha önceden niyetim vardı ancak menzilinin artmasını bekledim. Şimdilik menzille alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Deneyimleyerek öğreneceğiz. Taksiye binenlerin ilk anda ekran hoşuna gidiyor. Araç ile fotoğraf çektirmek istiyorlar. Araca bindikten sonra tekrar arayan yolcular da oluyor. Vatandaşa iyi bir hizmet oluyor.





Taksi durağına gelip ben Togg ile gitmek istiyorum diyenler oluyor





Türkiye’de T10F modelini ilk kez ben taksi yaptım. Araçtan genel olarak memnunum. Sosyal meyda hesabım vardı. Orada Togg ile paylaşımlar yaptıktan sonra paylaşımlarım daha da arttı. Togg’un farkı çok fazla. Menzilden istediğim performansı alırsam çok memnun olacağım. Vatandaşlar ilk zamanlar çok garipsediler. Lüks araç burada olur mu diye sordular. Araca karşı soğuk olan insanlar vardı aracı tanıyınca daha sıcak bakmaya başladı. Konfor çok iyi. Burada insanların araca bakış açısı değişti. Ses yok, teknoloji çok ileride. Yolcunun rahatlığı çok değişti. Taksi durağına gelip ben özellikle Togg ile gitmek istiyorum diyenler oluyor" dedi.