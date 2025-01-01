Türkiye'de dijital platformda yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Gassal diziyle gündem olan gassallık, son zamanlarda en çok merak edilen meslekler arasında yer aldı. İlçe halkına ücretsiz cenaze hizmetinin verildiği İnegöl Belediyesi Cenaze Defin İşleri Müdürlüğünde çalışan gassallar, cenaze yıkarken yaşadıkları tüyler ürperten anları tek tek anlattı.
Türkiye'nin kamu yayıncısı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) dijital platformu olan Tabii'de yayınlanan Gassal dizisini YouTube'da 5,7 milyon kişi izledi.
İzlenme rekorları kıran dizide bir gassal olarak ölümle iç içe yaşayan Baki karakteri "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşüyor ve hayatını yeniden şekillendiriyor.
Yayına girmeden önce Türkiye'nin pek çok şehrindeki billboardlarda "Ölünce beni kim yıkayacak" yazılı reklamlar belirmişti. Bu reklamlar pek çok kişinin ilgisini çekmişti.
Dizinin yayına girmesiyle birlikte herkesin yapmaya korktuğu gassallık mesleğine ilgi ve merak arttı.
İlçe halkına ücretsiz cenaze hizmetinin verildiği İnegöl Belediyesi Cenaze Defin İşleri Müdürlüğünde çalışan gassallar, cenaze yıkarken yaşadıkları tüyler ürperten anları tek tek anlattı.
'Morgun önünden bile geçmeye korkuyordum'
Önceden morgun önünden geçmeye bile korktuğu belirten Yılmaz Tanrıverdi, "Bu mesleği 18 senedir severek ve isteyerek yapıyorum. Bir yerde çalışıyordum, sıkıldığım için başka bir işe girmek istedim. 'Hastanede cenaze yıkayacak hoca aranıyor gider misin' dediler. İmam hatip lisesi mezunu olduğum için bu işi yaparım diyerek hiç düşünmeden başladım. Önceden morgun önünden geçmeye korkardım. Ölülere hiç yaklaşamayan bir insandım. Bu iş gerçekten çok güzel bir iş." dedi.
"Herkes korktuğu bir iş"
Gassallık mesleğini herkesin yapamayacağını belirten Tanrıverdi "Herkesin genellikle korktuğu ve yapmak istemediği bir iş. Bu işi yaparken çok cenaze gördüğümüz oldu. Bazen bir cenaze geliyor, Rabbim benim de canımı böyle al diyorum. Bazen de Rabbim muhafaza eylesin, benim canımı böyle alma diyorum. Dışarıda cenaze hakkında konuşmam. İşim işte kalır" dedi.
"Bir cenaze yeni gelmişti, sıcaktı"
Amca ve yeğeninin cenazesini yıkarken zorlandığını söyleyen Yılmaz Tanrıverdi, "Etkilendiğim birkaç tane cenaze oldu. Bir cenaze yeni gelmişti, sıcaktı. Canlı olduğunu hissettim ama yanılmış da olabiliriz. Onun etkisinde kaldım, o gece rüyama girdi. Yüzüne baktım gözlerini açtı ve kapattı." dedi.
"Bebek cenazesi yıkayamıyorum"
Bebek cenazeleri yıkarken çok etkilendiğini belirten Tanrıverdi "Bir sefer bebek cenazesi geldi, çok zor yıkadım. Ondan sonra da bebek cenazesi yıkayamaz oldum. Kadın hocamız bu konuda bana yardımcı oluyor. 1 yaşına gelene kadar kadın gassal yıkayabilir. 1 yaşından sonra erkek bebekleri biz yıkıyoruz. Bizim kendi hissettiklerimiz oluyor ama insanız biz de yanılıyor olabiliriz. Gördüklerimiz ve hissettiklerimiz oluyor. Bu işi tam anlamıyla imanınla yaşarsan her şeyi görürsün ama anlatmayız. Amcamın cenazesini yıkadım, benim için çok zordu. Beni yıkayacak mısın diye benimle dalga geçerdi. Yeğenim, 'enişte ben ölürsem beni sen yıkayacaksın' dedi. O zaman onu morgdan kovdum. Tam 2 ay sonra motor kazasında vefat etti. Amcamı ve yeğenimi yıkarken çok zorlandım" şeklinde konuştu.
"Gassal dizisindeki sahneleri yaşıyoruz"
Dizideki hikayeleri yaşadığını söyleyen Yılmaz Tanrıverdi, "Gassal dizisindeki sahneleri yaşıyoruz. Allah hayırlı ölüm versin. Gerçekten imrendiğimiz ölüm oluyor. Bazen de çok kötü durumlar oluyor. Hep dua ederim bu konuda. Kendim, çocuğum ve ümmeti Muhammed için dua ederim" dedi.
"İçerisi çok güzel koktu"
Tanıdığı birinin cenazesi olduğu zaman etkilendiğini belirten gassal Fatma Topçu ise, "Kayınpederim ve eşim imamdı, kayınvalidem de gassaldı. Yakın bir akrabamız ölmüştü beni götürdü. Kefen biçtik, cenaze yıkamayı gösterdi. Köyde çağırdılar sürekli gittim. 36 yıldır cenaze yıkıyorum. Bir teyzenin cenazesini yıkarken, içerisi çok güzel koktu. O çok etkiledi beni. Demek ki güzel bir hayat yaşamış. Bazı cenazeleri kefenlediğimiz zaman hiç ölmemiş, gülüyormuş gibi gözüküyor. Bazen de etkilendiğimiz oluyor. Tanıdığım bir insan olunca unutamıyorum. Tanımadığım biri olursa o anda görüyorum ve bitiyor.
'Seni kim yıkayacak' diye soruyorlar"
Bana da 'seni kim yıkayacak' diye soruyorlar. Öldükten sonra yeni bir hayata başlıyoruz. Ahireti güzel geçirmemiz için bu dünyada kendimize çekidüzen vermemiz lazım. Özellikle oruç, namaz, hal ve hareketlere dikkat etmeliyiz.
"Cenazeyi yıkarken..."
"Cenazeyi yıkarken o insan için Allah'ım affeyle diyoruz. Rabbim hayırlı ve imanlı ölmeyi nasip eylesin. Son nefesimizde Rabbim, Kelime-i Tevhidle çene kapamayı nasip etsin. 25 sene önce annemi yıkadım. Cenaze yıkanırken yakınları olmalı. Annem, kayınvalidem ve yakın arkadaşlarımı yıkadım. Üzülüyorum ama onları unutamıyorum. Kendi çocuklarıma 3-4 defa cenaze yıkamasını gösterdim. Erkek gassalımızın eşine burada ben öğrettim. O beni yıkayabilir. Görümcem de yıkıyor. Bizim ailede hoca çok. Güzel bir meslek, insanlara faydalı oluyoruz. Maneviyatı çok önemli. Biz devamlı içerisindeyiz" diye konuştu.