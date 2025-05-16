Çıralı sahilinde 2025'in ilk caretta caretta yuvası bulundu: Yasaklar başladı

Yasak dönemi resmen başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün genelgesi doğrultusunda, son yavru denize ulaşana kadar saat 21.00 ile 05.00 arasında sahile araç ve insan girişi yasaklandı. Ayrıca ateş yakmak, ses ve gürültü yapmak da tamamen yasaklandı.



