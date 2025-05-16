Çıralı sahilinde 2025'in ilk caretta caretta yuvası bulundu: Yasaklar başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Çıralı sahilinde, 2025 yaz sezonunun ilk deniz kaplumbağası yuvası tespit edildi. Kafesle koruma altına alınan yuva, gönüllü çevreci İsmail Tunalı’ya ithaf edildi. Sahilde 21.00–05.00 saatleri arasında giriş yasaklandı; sessizlik ve ışık kuralları başladı.
Çıralı sahilinde sezonun ilk yuvası tespit edildi
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde 2025 sezonunun ilk deniz kaplumbağası yuvası sabaha karşı tespit edildi. Türkiye’nin önemli deniz kaplumbağası üreme alanlarından biri olan sahilde sezon resmen başladı.
İlk yuva İsmail Tunalı'ya ithaf edildi
Kafesle korumaya alınan ilk yuva, kısa süre önce hayatını kaybeden gönüllü kaplumbağa koruyucusu emekli öğretmen İsmail Tunalı’ya atfedildi. Tunalı, 15 yıl boyunca her yaz Çıralı’ya gelerek binlerce yavrunun denizle buluşmasına destek olmuştu.
Etkinliğe protokol ve öğrenciler katıldı
Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi tarafından düzenlenen “İlk Yuva” etkinliğine Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, kooperatif başkanı Habib Altınkaya, öğretmenler, öğrenciler ve gönüllüler katıldı.
Yuvaya koruma kafesi öğrencilerle yerleştirildi
Etkinlikte yuvanın üzerine öğrenciler tarafından koruma kafesi yerleştirildi. Ardından Kaymakam Solmaz, yuvaya günün tarihini yazdı ve çocuklardan da taşlara tarih yazmalarını istedi.
Geçen yıl 200’e yakın yuva tespit edilmişti
Kaymakam Ahmet Solmaz, geçtiğimiz yıl yaklaşık 200 yuvada toplam 3 bin 500’e yakın caretta caretta yavrusunun denize ulaştığını belirterek, bu yıl da koruma çalışmalarının hassasiyetle süreceğini vurguladı.
Nesli tehlike altında olan türler korunuyor
Solmaz, deniz kaplumbağalarının neslinin tehlike altında olduğunu, Çıralı halkının ise bu türleri koruma konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiğini ifade etti. Kum zambaklarının da korunan diğer önemli türler arasında yer aldığı belirtildi.
Kooperatiften duyarlılık çağrısı
Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, “Artık geceleri sahil kaplumbağalara ait olacak. Hep birlikte 4 ay boyunca sahili onlara bırakacağız. Gündüzleri insanlar, geceleri ise kaplumbağalar kullanacak” dedi.
Gönüllüler İsmail Tunalı’yı unutmadı
Gönüllü koruyucu Nuran Yeşildağ, Tunalı’nın carettalar için büyük emek verdiğini hatırlatarak, kendilerinin de bu mirası sürdüreceğini belirtti. “Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Yasak dönemi resmen başladı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün genelgesi doğrultusunda, son yavru denize ulaşana kadar saat 21.00 ile 05.00 arasında sahile araç ve insan girişi yasaklandı. Ayrıca ateş yakmak, ses ve gürültü yapmak da tamamen yasaklandı.
Sahilde sıkı denetim süreci başladı
İlk yuvanın tespit edilmesiyle birlikte sahilde güvenlik güçleri ve gönüllüler eşliğinde sıkı bir denetim süreci başlatıldı. Yavru kaplumbağaların güvenle denize ulaşması için 7/24 takip yapılacak.