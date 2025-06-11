Türk sinemasının en nadide ve özgün sanatçılarından biri olarak milyonların kalbine taht kuran Cüneyt Arkın, oyunculuğa başlamadan önce doktorluk yapıyordu. Katıldığı bir yarışmayla sinema dünyasına adım atan Arkın'ın doktorluk yaptığı ilk yıllara ait bir anısı yıllar sonra yeniden gündem oldu.

1 /9 "Battal Gazi", "Kara Murat" ve "Köroğlu" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla adını milyonlara duyuran usta sanatçı Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçı, hem başarılı kariyeri hem de örnek kişiliğiyle özlemle anılıyor.





2 /9 Oyunculuk kariyerinden önce bambaşka bir mesleği olan usta sanatçı, tıp fakültesi mezunu. Sinemaya adım atmadan önce doktorluk yapan Arkın, 'Hayat Mecmuası'nın yarışmasını kazandıktan sonra ekranlara adım attı.





3 /9 Uzun yıllar doktorluk yapan usta sanatçının, o döneme ait bir anısı yıllar sonra ortaya çıktı.





4 /9 "BENİM DÖNEMİMDE DOKTORLUK BAŞKA BİR ŞEYDİ..."

Daha önce katıldığı bir programda bu anısını anlatan Arkın, görev yaptığı yerde yaşadığı zorluklardan bahsederken, şöyle konuşmuştu:

"Benim dönemimde doktorluk başka bir şeydi. İlk gittiğim yer; sağlık ocağı yok, bir ahır verdiler. Kızamıktan çocuklar ölüyordu. Elimde penisilin yoktu... Katır sırtında gidiyorduk hastalara."



5 /9 "MÜDAHALE ETMEK İSTEDİM İZİN VERMEDİLER"

Ayrıca meslek hayatına Adana'da başlayan Arkın, 60'lı yıllarda doğum yaptırmak için gittiği bir köyde yaşadığı anısını da paylaşmıştı.

6 /9 Arkın, doğum yapan kadının çığlıkları içerisinde köye giriş yapmış ancak kadının babası ve kocası silah çekip Arkın'ın müdahale etmesine izin vermemiş.





7 /9 Cahillikten kaynaklanan trajik olay yüzünden genç kadının hayatını kaybettiğini söyleyen usta oyuncu, "Müdahale etmek istedim. Silah çektiler, babası ve kocası. Genç bir doktor, erkek... Sabaha kadar feryadı dinledik. Kadın da öldü çocuk da..." demişti.





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