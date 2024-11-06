Uyku düzensizliği hayatımızın her anını etkiliyor. Kalitesiz bir uyku gençlikte anlaşılmasa da yaşlılık döneminde ciddi hastalıkları da beraberinde getiriyor. Peki günde kaç saat uyunmalı? Yetişkinler için ideal uyku saati ne kadar olmalı? Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, uyku düzenine genç yaşlarda özen göstermenin, ilerleyen yaşlarda beyin sağlığı için kritik önem taşıdığını belirterek yetişkin bireyler için gerekli uyku saatini ve beyne etkilerini açıkladı. İşte tüm detaylar...

1 /8 İnsan yaşamının 3'te birini kapsayan ve fizyolojik bir ihtiyaç olan uyku, yalnızca basitçe bir enerji toplama olayı değil, aynı zamanda hormonal düzlemde önemli rol oynayan bir süreçtir. Uykusuzluğa neden olan faktörler oldukça fazladır.



2 /8 Medipol Sağlık Grubu'ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, gençlik dönemindeki düzensiz uykunun yaşlılıkta beyin sağlığı için ciddi riskler oluşturabileceğini belirterek, “Genç yaşlarda uyku düzeni oluşturmak, yaşlılıkta bilişsel sağlığımızı korumak adına çok önemli. Düzensiz uyku sadece hafızayı değil, aynı zamanda beynin yapısını da olumsuz etkileyebiliyor.” dedi.



3 /8 Düzensiz uyku beyni küçültüyor Uyku düzensizliği hayatımızın her anını etkiliyor. Kalitesiz bir uyku gençlikte anlaşılmasa da yaşlılık döneminde ciddi hastalıkları da beraberinde getiriyor. Beyinde bulunan glimfatik sistem, uykusuz kalan kişilerde yeteri kadar çalışmadığı için beynin fonksiyonlarının bozulmasını, beynin küçülmesini, demansı ve hafıza kaybını tetikliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, uyku düzenine genç yaşlarda özen göstermenin, ilerleyen yaşlarda beyin sağlığı için kritik önem taşıdığını belirtti.



4 /8 Uyku kalitesi beyni genç tutuyor Prof. Göral, sağlıklı bir beyin için düzenli uyku süresinin ideal seviyede olması gerektiğini belirterek, “Genç yaşlarda uyku düzeni oluşturmak, yaşlılıkta bilişsel sağlığımızı korumak adına çok önemli. Düzensiz uyku sadece hafızayı değil, aynı zamanda beynin yapısını da olumsuz etkileyebiliyor.” dedi.



5 /8 Uykusuzluk demans riskini artırıyor

Prof. Dr. Vedat Göral ayrıca, yapılan bir araştırmanın 30 ve 40'lı yaşlarda uyku düzensizliği yaşayanların ve gece sık sık uyananların ileriki yaşlarda hafıza, bilişsel bozukluk ve demans riskini artırdığını ortaya koyduğunu açıkladı.

6 /8 Glimfatik sistemin etkisi ve uyku önerileri: Günde kaç saat uyunmalı? Uyku düzeninin beyindeki glimfatik sistemin sağlıklı çalışmasını desteklediğini ve bu sistemin uyku sırasında toksinleri temizlediğini vurgulayan Prof. Göral, ideal uyku süresinin 7 saat olduğunu belirtti.



7 /8 Prof. Dr. Göral, “Gereğinden fazla veya eksik uyku, beyin sağlığı açısından zararlı. Oda sıcaklığı, ışık koşulları gibi etkenler de uyku kalitesini artırmak için dikkate alınmalıdır.” diye konuştu.

