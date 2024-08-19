Dilan Polat tahliye mi oldu? Son dakika: Hakkında kara para aklama, yasadışı bahis gibi pek çok suçlama bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Lüks yaşantılarıyla ve paylaşımlarıyla büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı.
Lüks yaşantılarıyla ve paylaşımlarıyla büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı.
Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmış, 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığını belirtmişlerdi.
HERKES HAPİSTE SANIYORDU BAŞKA YERDE ORTAYA ÇIKTI! Yaptığı paylaşımlar ve lüks yaşantısıyla büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dilan Polat ile ilgili son dakika bir gelişme yaşandı. 5 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılmıştı.
Dilan Polat tahliye oldu
Hakkında kara para aklama, yasadışı bahis gibi pek çok suçlama bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
Dilan Polat cezaevine dönecek mi?
Yargılanmasına devam edilen Dilan Polat'ın yeniden cezaevine gidip gitmeyeceği merak edilirken konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.
27 şirkete kayyum atanmasına hükmedildi
Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.