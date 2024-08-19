HERKES HAPİSTE SANIYORDU BAŞKA YERDE ORTAYA ÇIKTI! Yaptığı paylaşımlar ve lüks yaşantısıyla büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dilan Polat ile ilgili son dakika bir gelişme yaşandı. 5 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılmıştı.