Diyarbakır'da Filistinli çocuklara destek için yardım kampanyası düzenlendi

Yardım kampanyaya destek amaçlı gelip alışveriş yapan velilerden Nesime Demir ise kızının bu okulda okuduğunu söyledi. Demir, "Gazze için ne yapsak azdır. Çünkü onlar büyük bir mücadele veriyor. Rabbim onların yardımcısı olsun. Allah onların yardımcısı olsun. Çok beğendim inşallah sürekli bu yardım kampanyaları olur, biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız" diye konuştu.