Dünyaca ünlü Kanadalı pop yıldızı Shawn Mendes, New York'ta cuma namazı sırasında hutbe dinlerken görüntülendi. Hutbenin tamamını dinledikten sonra namazın ardından uzun süre dua eden Mendes'in görüntüleri, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
"Señorita", "Treat You Better", "Stitches" ve "Mercy" gibi hit şarkılarıyla tanınan Shawn Mendes, dünya çapında geniş bir takipçi kitlesine sahip.
Milyonlarca dinleyiciye sahip ünlü sanatçı Shawn Mendes, önceki gün New York'ta bir camide görüntülendi.
Cuma namazına katılan Mendes'e, yakın arkadaşı ve Sudanlı-Kanadalı söz yazarı Mustafa Ahmed eşlik etti.
Cuma hutbesinin ardından namazın bitiminde uzun süre dua eden 26 yaşındaki Mendes’in camideki fotoğraf ve videoları, sosyal medyada hızla yayıldı.
"Cuma namazına katıldı hutbe dinledi"
Namazın ardından sevenleriyle sohbet etmeyi ve fotoğraf çektirmeyi unutmayan Shawn Mendes’in bir hayranı, sosyal medya hesabından, "Shawn Mendes cuma namazına katıldı ve hutbeyi tamamen dinledi.
Bu benim için çok anlamlı, maşallah, Allah'ım bereket versin!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
"Dininizi araştırırken huzur buluyorum"
Ayrıca, Mendes’in hayranlarından biri, şarkıcının "Büyük güzelliklere sahipsiniz. Dininizi araştırırken huzur buluyorum." dediği belirtildi.
Daha önce dini inancıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Mendes, geçmişteki bazı röportajlarında meditasyon ve maneviyat gibi konulara ilgi duyduğunu ifade etmişti.
"Brother shawn" paylaşımları geldi
Şarkıcının cami ziyaretini karşılıksız bırakmayan hayranları, Mendes'i şaka yollu “Brother Shawn” (Kardeş Shawn) olarak adlandırarak, onu Müslüman topluluğuna “hoş geldin” diyerek selamladılar.