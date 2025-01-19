"Dininizi araştırırken huzur buluyorum"





Ayrıca, Mendes’in hayranlarından biri, şarkıcının "Büyük güzelliklere sahipsiniz. Dininizi araştırırken huzur buluyorum." dediği belirtildi.





Daha önce dini inancıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Mendes, geçmişteki bazı röportajlarında meditasyon ve maneviyat gibi konulara ilgi duyduğunu ifade etmişti.



