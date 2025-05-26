Dünyada eşi benzeri yok: Esrarengiz gölgeleri görmek isteyenler 8 asırlık camiye akın etti

Dünyada eşi benzeri olmayan, yüzeyindeki 10 bine yakın, hiç biri bir diğer motife benzemeyen ve her motifi asimetrik olan eserin cami kısmı Mengücek Şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından; Darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırıldı. 1228 yılında başlanıp 1243 tarihinde tamamlanan yapının mimarı ise Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah'tır. Birçok gizemi bünyesinde barındıran caminin en belirgin özelliklerinden birisi de mimarının ilk ve son eseri olmasıdır.