Çay, dünyanın dört bir yanında farklı şekillerde içilen, sıcak sohbetlerin vazgeçilmezi olan bir içecek. Peki, en çok hangi ülkeler çay içiyor biliyor musunuz? Quartz India ve Statista’nın verilerine göre hazırlanan listeye göre, dünyanın en çok çay tüketen 10 ülkesi belli oldu. Kişi başına düşen yıllık ortalama 3.5 kilogramla zirve bakın kimin oldu?
Çay, sabah kahvaltılarından akşam sohbetlerine kadar hayatımızın her anına eşlik eden sıcacık bir gelenek. Dünyanın dört bir yanında farklı şekillerde içilse de, bazı ülkeler var ki çay içmeyi adeta bir yaşam biçimine dönüştürmüş. Bu listenin en başında ise, tahminlerin ötesinde bir rakamla Türkiye yer alıyor.
Kişi başına yılda tam 3.5 kilo çay tüketiyoruz
Kişi başına yılda tam 3.5 kilogram çay tüketimiyle, dünyanın en çok çay içilen ülkesi unvanını açık ara farkla elinde tutuyor. Peki, çayın başkenti sayılan Türkiye dışında hangi ülkeler bu sıcak geleneği sürdürüyor dersiniz?
İrlanda ve Birleşik Krallık Takipte
Listenin ikinci sırasında İrlanda var. Meşhur "Tea Time" geleneğiyle bilinen İrlandalılar, kişi başı yılda 2.2 kilogram çay içiyor.
Onları, sabah kahvaltılarından öğleden sonraki molalara kadar çaydan vazgeçmeyen İngilizler takip ediyor.
Listede sürpriz isimler de var!
Nihayet Dergisi'nde de yer alan listeye göre dördüncü sırada Rusya, hemen ardından Fas, Yeni Zelanda, Mısır, Polonya, Japonya ve Suudi Arabistan geliyor. Özellikle Fas’ın "Nane Çayı" ritüeli ve Rusya’nın samovarlarıyla içilen çayı oldukça meşhur.
Çayın demlenişi: Demlikten bardağa...
Türkiye’de çay demlemek başlı başına bir keyif. İki katlı çaydanlıkta, ağır ağır demlenen çay, ince belli bardaklarda ikram edilir. Her yudumu, biraz muhabbet, biraz keyif demektir.
Dünyanın dört bir yanında içilen çay, her kültürde başka bir tat, başka bir ritüel demek.
Ama Türkiye’de çay, sadece bir içecek değil; dostluğun, misafirperverliğin ve güzel sohbetlerin sıcak bir simgesi.
Şimdi bir bardak taze demlenmiş çay alıp bu yolculuğa eşlik etmeye ne dersiniz?