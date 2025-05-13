Çay, sabah kahvaltılarından akşam sohbetlerine kadar hayatımızın her anına eşlik eden sıcacık bir gelenek. Dünyanın dört bir yanında farklı şekillerde içilse de, bazı ülkeler var ki çay içmeyi adeta bir yaşam biçimine dönüştürmüş. Bu listenin en başında ise, tahminlerin ötesinde bir rakamla Türkiye yer alıyor.