Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Dünyanın en çok çay içilen 10 ülkesi belli oldu: Kişi başına yılda tam 3.5 kilo tüketiliyor, zirvede bakın kim var?

Dünyanın en çok çay içilen 10 ülkesi belli oldu: Kişi başına yılda tam 3.5 kilo tüketiliyor, zirvede bakın kim var?

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:4513/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber

Çay, dünyanın dört bir yanında farklı şekillerde içilen, sıcak sohbetlerin vazgeçilmezi olan bir içecek. Peki, en çok hangi ülkeler çay içiyor biliyor musunuz? Quartz India ve Statista’nın verilerine göre hazırlanan listeye göre, dünyanın en çok çay tüketen 10 ülkesi belli oldu. Kişi başına düşen yıllık ortalama 3.5 kilogramla zirve bakın kimin oldu?

Çay, sabah kahvaltılarından akşam sohbetlerine kadar hayatımızın her anına eşlik eden sıcacık bir gelenek. Dünyanın dört bir yanında farklı şekillerde içilse de, bazı ülkeler var ki çay içmeyi adeta bir yaşam biçimine dönüştürmüş. Bu listenin en başında ise, tahminlerin ötesinde bir rakamla Türkiye yer alıyor. 

Kişi başına yılda tam 3.5 kilo çay tüketiyoruz


Kişi başına yılda tam 3.5 kilogram çay tüketimiyle, dünyanın en çok çay içilen ülkesi unvanını açık ara farkla elinde tutuyor. Peki, çayın başkenti sayılan Türkiye dışında hangi ülkeler bu sıcak geleneği sürdürüyor dersiniz?

İrlanda ve Birleşik Krallık Takipte

Listenin ikinci sırasında İrlanda var. Meşhur "Tea Time" geleneğiyle bilinen İrlandalılar, kişi başı yılda 2.2 kilogram çay içiyor.


Onları, sabah kahvaltılarından öğleden sonraki molalara kadar çaydan vazgeçmeyen İngilizler takip ediyor.


Listede sürpriz isimler de var!


Nihayet Dergisi'nde de yer alan listeye göre dördüncü sırada Rusya, hemen ardından Fas, Yeni Zelanda, Mısır, Polonya, Japonya ve Suudi Arabistan geliyor. Özellikle Fas’ın "Nane Çayı" ritüeli ve Rusya’nın samovarlarıyla içilen çayı oldukça meşhur.

Çayın demlenişi: Demlikten bardağa...


Türkiye’de çay demlemek başlı başına bir keyif. İki katlı çaydanlıkta, ağır ağır demlenen çay, ince belli bardaklarda ikram edilir. Her yudumu, biraz muhabbet, biraz keyif demektir.

Dünyanın dört bir yanında içilen çay, her kültürde başka bir tat, başka bir ritüel demek. 

Ama Türkiye’de çay, sadece bir içecek değil; dostluğun, misafirperverliğin ve güzel sohbetlerin sıcak bir simgesi. 

Şimdi bir bardak taze demlenmiş çay alıp bu yolculuğa eşlik etmeye ne dersiniz?

#çay
#Türkiye
#İngiltere
#İrlanda
#Fas
#Rusya
#Japonya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde