Dünyanın en nazik sürücülerine sahip ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sıralaması oldukça şaşırtıcı...

Büyük şehirlerdeki en büyük sorunlardan biri de trafik. Dünya çapında, turistlerin sürüş deneyimlerini değerlendirerek yapılan bir araştırma, beklenmedik sonuçlar ortaya koydu. Böylece dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu. Listede Türkiye de var. Türkiye'nin sıralaması ise oldukça dikkat çekti. İşte dünyanın en nazik sürücülerinin bulunduğu ülkeler...

1 /20 DiscoverCars.com’un gerçekleştirdiği bir araştırma sonucunda, dünya genelindeki en kibar sürücülere sahip ülkeler sıralandı. 4 bin 930 turistin katıldığı araştırmada, sürücülerin nezaketi 1 ile 10 arasında puanlanarak değerlendirildi. Sonuçlar, yalnızca 50 ve üzeri geri bildirim alan ülkeleri kapsadı.

2 /20 Türkiye'nin sıralaması ise şaşırttı. İşte dünyanın en kibar sürücülerinin bulunduğu ülkeler...

3 /20 14- ABD/Florida: 7.14 puanla son sırada yer aldı.

4 /20 14- İtalya/ Sicilya: 7.14 puanla son sırayı Florida ile paylaştı. Turist sürücüler, bu ülkelerde genel olarak hızlı sürücülerden ve sabırsızlıktan yakındı.

5 /20 13- Birleşik Arap Emirlikleri: 7.80

6 /20 12- Fransa: 7.84

7 /20 11- Fas: 7.97

8 /20 10- İtalya / Anakara: 8.02 puan alarak ilk on listesinde son sırada yer aldı.

9 /20 9-Mauritius: 8.25

10 /20 9- Polonya: 8.25 puanla Mauritius ile dokuzuncu sırayı paylaştı.

11 /20 8- İspanya: 8.29

12 /20 7- İspanya/ Kanarya Adaları: 8.31 puanla, 8.29 puan alan İspanya Anakarasını geçti.

13 /20 6-Almanya: 8.45

14 /20 5-Porkekiz: 8.54

15 /20 4-Avustralya: 8.60

16 /20 3-Türkiye: 8.73 puan. Özellikle Türkiye gibi büyük şehirlerde trafik, sabır gerektiren bir süreç olarak bilinirken, bu sıralamada üst sıralarda yer almak dikkat çekti.

17 /20 Turistlerin Türkiye’de sürüş deneyimini “en iyi” olarak nitelendirdiği araştırmada, bazı yerel alışkanlıkların farklı kültürlerden gelen sürücüler için ilk başta şaşırtıcı olabileceği belirtildi. Örneğin, Türkiye’de sollama yapacağını bildirmek için korna kullanmak yaygınken, Hollanda gibi ülkelerde korna yalnızca acil durumlarda tercih ediliyor.

18 /20 Yeni Zelanda listenin ikinci sırasında Yeni Zelanda, 8.77 puanla en kibar sürücülere sahip ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. Araştırmaya katılan turistler, özellikle yerli sürücülerin diğer araçlara karşı gösterdiği saygı ve sabır, turistler tarafından sıkça övgüyle karşılamış.

19 /20 1-Kıbrıs: 8.83 puan.