Egzersiz ilaç gibi etkili! Obezite ve diyabete karşı 30 dakikalık çözüm

Haftada 5 gün, günde 30 dakika şart

Günlük en az 30 dakikalık yürüyüş, bisiklet ya da yüzme gibi aktivitelerin yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Sağıroğlu, “En az haftada 5 gün, günde 30 dakika egzersiz yapmanın faydaları bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Bu sadece basit bir yürüyüş değil; kasları çalıştıran direnç egzersizleri de programlara dahil edilmeli” ifadelerini kullandı.



