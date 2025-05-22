Egzersiz ilaç gibi etkili! Obezite ve diyabete karşı 30 dakikalık çözüm

Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsa Sağıroğlu, obezite ve Tip 2 diyabet gibi hastalıklara karşı düzenli egzersizin ilaç kadar etkili olduğunu vurguladı. Günde 30 dakikalık yürüyüş bile sağlığınızı kökten değiştirebilir.
Hareketsiz yaşam, hastalıkları tetikliyor
Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsa Sağıroğlu, modern yaşamın getirdiği hareketsizlik nedeniyle hipokinetik hastalıklarda ciddi artış yaşandığını belirtti. Sağıroğlu, fiziksel aktivite eksikliğinin obezite, Tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları gibi sağlık sorunlarına zemin hazırladığını vurguladı.
Egzersiz bir ilaç kadar etkili
Hipokinetik hastalıklarla mücadelede düzenli ve doğru planlanmış egzersizlerin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Sağıroğlu, "Bu hastalıklarla başa çıkmada egzersizler adeta bir ilaç gibi etki gösteriyor. Hedefe yönelik egzersizler, hem hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor hem de tedavi sürecini olumlu etkiliyor" dedi.
Fitness egzersizleriyle sağlıklı yaşam mümkün
Fitness uygulamalarının koruyucu sağlık hizmetlerinde kilit rol oynadığını ifade eden Sağıroğlu, "Kardiyovasküler zindelik, kas dayanıklılığı ve vücut kompozisyonunu dengelemek için yapılan egzersizler, hem sağlıklı bireylerde hastalıkların önlenmesini sağlıyor hem de mevcut hastalıklarda etkili bir destek sağlıyor" diye konuştu.
Haftada 5 gün, günde 30 dakika şart
Günlük en az 30 dakikalık yürüyüş, bisiklet ya da yüzme gibi aktivitelerin yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Sağıroğlu, “En az haftada 5 gün, günde 30 dakika egzersiz yapmanın faydaları bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Bu sadece basit bir yürüyüş değil; kasları çalıştıran direnç egzersizleri de programlara dahil edilmeli” ifadelerini kullandı.
Direnç egzersizleri unutulmamalı
Prof. Dr. Sağıroğlu, yürüyüş gibi aerobik aktivitelerin yanı sıra haftada en az 2 gün vücut ağırlığıyla veya ağırlık kullanılarak yapılacak direnç egzersizlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu tür egzersizlerin kas kütlesini koruduğu gibi metabolizmayı da hızlandırarak sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığını söyledi.
Egzersiz, hastalıkları önler ve tedavi eder
Egzersizin iki yönlü faydası olduğunu belirten Sağıroğlu, “Birincisi, hastalıkların önlenmesini sağlıyor. İkincisi ise hastalık tanısı konmuş bireylerde tedavi sürecine katkı sunuyor. Özellikle Tip 2 diyabet, obezite ve kalp rahatsızlıklarında düzenli egzersizlerin etkisi büyük” dedi.
Uzman kontrolünde egzersiz önerisi
Hipokinetik hastalığı olan bireylerin egzersiz programlarını mutlaka bir doktor ve egzersiz uzmanı kontrolünde yapması gerektiğini vurgulayan Sağıroğlu, “Bu tür hastalarda multidisipliner yaklaşım şart. Hekimin onayı ve takibiyle oluşturulan kişiye özel programlar, daha etkili ve güvenli sonuçlar veriyor” ifadelerine yer verdi.